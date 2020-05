Il colonnello Tom Moore compie 100 anni e viene festeggiato da tutta l’Inghilterra per ringraziarlo del suo contributo alla Nazione.

Il veterano di guerra inglese, Tom Moore, che ha voluto aiutare il sistema sanitario del suo paese durante l’emergenza sanitaria che tutto il Mondo sta attraversando ha compiuto il 30 Aprile 100 anni. Per l’occasione è stato anche promosso ad honorem al rango di colonnello.

Tom Moore compie 100 anni: gli auguri e la promozione a colonnello

Voleva raccogliere qualche migliaio di sterline per aiutare i medici e gli infermieri contro il coronavirus, così ha deciso di lanciare, con l’aiuto dei familiari, una raccolta fondi online. In cambio delle donazioni aveva promesso di percorrere 100 giri del suo giardino con il deambulatore prima dei suoi 100 anni, il 30 aprile. Tom Moore però ha battuto ogni record, non solo ha completato i 100 giri con molti giorni di anticipo rispetto alla data stabilita, ma il 30 aprile quando la raccolta fondi è finita ha raccolto più di 30 milioni di sterline.

Per questo suo impegno nel sociale, il giorno del suo 100esimo compleanno è diventato festa nazionale in UK. Per omaggiarlo, gli aerei da guerra Spitfire dell’aeronautica militare britannica Raf si sono alzati in volo per lui. L’uomo è rimasto molto commosso e con le mani verso l’altro, come riportato da Repubblica, ha affermato: “E’ meraviglioso, è fantastico”.

Nel giorno del suo compleanno è stato anche promosso a colonnello onorario dell’Army Foundation Colleg, l’esercito di sua maestà la Regina Elisabetta II.

Per il colonnello Moore sono arrivati anche tanti biglietti di auguri, più di 125.000. Ed alla scuola frequentata dal nipote sono stati aperti tutti i biglietti di auguri arrivati da ogni parti del Regno Unito.

Il colonnello però non si è accontentato della cifra raccolta con la sua campagna ed ha voluto partecipare anche ad un’altra iniziativa sempre a scopo benefico. Ha cantato la cover dell’inno del Liverpool “You’ll never walk alone“, insieme a Michael Ball ed al coro NHS Voices of Care. La canzone non solo ha conquistato il primo posto della hit parade britannica dei singoli, ma ha anche raggiunto il primo posto nella classifica dei dischi più venduti, 82mila copie. Il video è stato visto da oltre 1 milione e mezzo di persone.

La festa per i 100 anni del colonnello Moore è stata posticipata, intervistato nel giorno del suo compleanno, con il sorriso sulle labbra ha dichiarato: “Ci rifaremo quando sarà tutto finito. Perché domani il sole splenderà e le nuvole correranno nel cielo. Sono sempre stato ottimista, anche in guerra. Se oggi è un bel giorno, domani sarà ancora migliore”.

