Parliamo di sorprese per un compleanno speciale!

Care Unimamme, cosa regalerete a vostro figlio nel suo giorno speciale? Qualsiasi cosa abbiate pensato siamo sicuri che queste 12 idee vi illumineranno e riempiranno di gioia anche i vostri bambini .

12 idee per un giorno speciale: sorprese per il compleanno

1. Riempite la sua stanza colma di palloncini. Fatelo di notte mentre dorme. Quando si risveglierà vi accorgerete di certo che ha aperto gli occhi… il suo urlo di sorpresa vi arriverà all’orecchio, in qualunque parte della casa vi troviate!!!

2.Fate il count down. Avete presente il calendario dell’Avvento?? Ecco, fate un conto alla rovescia per lui. Aumenterà l’attesa e la sorpresa.

3. Scrivete “Buon Compleanno” sullo specchio del bagno. Appena andrà a lavarsi le mani non crederà ai suoi occhi!

4. Trasformate il bagnetto in “un party”. Come?? Con palloncini e giochi. Se ama fare sguazzare in acqua il bagnetto si trasformerà in una ulteriore festa.

5. Creare un rito tutto vostro. Durante la settimana che precede il compleanno fate qualcosa di speciale insieme ogni giorno. Mangiare un gelato, fare una passeggiata al parco, andare ad un museo.

6. Raccontategli la sua storia. Prendetevi un momento per voi e per ripercorrete con lui l’inizio della sua vita. Sarà un modo dolce per fargli sentire quanto sono amati sin dal primo momento in cui sono arrivati nella vostra vita.

7. Fategli trovare la sua colazione, il pranzo o la cena in un piatto speciale, colorato, disegnato, dedicato solo lui.

8. Iniziare la tradizione del “misuriamo se sei cresciuto”. Se in occasione del compleanno si procede a misurare il bambino ad es. allo stipite di una porta, lo stesso non vedrà l’ora che arrivi il prossimo anno per vedere quanto è cresciuto.

9. Le candele non sono mai abbastanza!!!! Preparategli già a colazione una torta, un biscotto, o ciò che ama con un a candelina su cui soffiare!!!

10. Regalategli una maglietta con i suoi anni. Una idea divertente ed originale che potrà “indossare”! Senza contare che nel tempo questo dono diventerà un rito e lui/lei e non aspetterà altro di vedere quanto è cresciuto da un anno all’altro!

11. Organizzare una caccia al tesoro per fargli scoprire il suo regalo. Cercare il suo dono sarà divertente quanto scartarlo.

12. Fate una donazione ad un ente di beneficenza a suo nome facendo scegliere lui/lei. Gli regalerete una esperienza importante e renderete il suo giorno ancora piu’ speciale!

Care Unimamme, vi piacciono queste divertenti idee suggerite su Buzzfeed? Le userete? Qual è la vostra preferita?