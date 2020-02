Un papà ha trovato nel telefono del figlio le prove che il 13enne aveva subito violenza sessuale da un uomo conosciuto in chat.

Unimamme, oggi vi raccontiamo una vicenda di pedofilia che riguarda un ragazzino 13enne adescato in chat da un uomo molto più grande che si è approfittato di lui facendogli violenza sessuale.

Ragazzino viene adescato in chat

Un ragazzino di un comune della Valdesta, in provincia di Siena, tramite i social network si è collegato a una chat di incontri gay dove ha incontrato un uomo di 36 anni, italiano, che l’ha subito adescato. A far emergere la vicenda è stato il padre del ragazzino che ha trovato nel cellulare del figlio foto e filmati della violenza sessuale subita dal bambino, come ad esempio un atto orale ripreso dal pedofilo. Così, una decina di giorni fa il padre, insieme alla figlia, si è recato in caserma dai carabinieri di Poggibonsi per denunciare.

Alle forze dell’ordine ha raccontato di aver trovato nel telefono del figlio prove assolutamente inequivocabili delle violenze sessuali subite dal ragazzino. Dopo aver sentito diverse testimonianze, aver fatto riscontri ed acquisito foto e video hanno svolto delle indagini con molta discrezione, trovando il responsabile, un uomo celibe di Valle d’Elsa, dipendente di un’associazione di volontariato che si occupa di assistenza sociale. Il gip del tribunale di Siena ha disposto gli arresti domiciliari per il pedofilo, mentre è in attesa dell’interrogatorio di garanzia. Nel corso della perquisizione dell’abitazione della casa dell’uomo sono stati sequestrati dvd, cellulari, computer che verranno analizzati dagli esperti della polizia. I carabinieri stanno cercado di capire se l’uomo abbia violentato altri ragazzi. Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda di cui si parla su Adnkronos?

