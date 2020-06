Le principesse Disney incinte: 8 tenere immagini | FOTO

Un’artista, Oksana Paschenko, ha trasformato le tradizionali principesse Disney in donne incinte.

Unimamme, quante volte abbiamo immaginato, quando eravamo bambine, una vita alternativa delle amate principesse Disney, qualcosa che andasse oltre lo schermo. L’artista Oksana Paschenko ha voluto dare spessore e realtà a queste nostre fantasie disegnando su Instagram alle prese con la modernità.

Principesse Disney: oltre la fiaba

L’artista russa Oksana Paschenko ha usato la sua creatività per mostrare cosa accade nella fase successiva della vita per le nostre amate principesse. Oksana infatti le ha immaginate nel ruolo di mamme. Ecco alcuni esempi:

Ariel sta per diventare una mamma

“da qualche parte tra la prima e la seconda parte del film La Sirenetta Ariel ed Eric sul fondale del castello” ha scritto Oksana. L’immagine coglie l’amore tra i due e mostra che loro sono felici di portare il loro “e vissero felici e contenti” un po’ più in là.

La Bella addormentata nel Bosco sta per diventare mamma

In questa immagine cogliamo il perfetto mix tra il rosa e il blu, il colore del vestito delle fate buone che combattono per la Bella Addormentata quando lei balla col principe per la prima volta. Il vestito fa sembrare la maternità facile e, al contempo, chic.

Jasmine e Aladdin realizzano uno scatto sulla maternità

È sempre bello un servizio fotografico di una giovane coppia di genitori. La foto mostra una Jasmine incinta, insieme al marito Aladdin che a sua volta sta cercando di spingere fuori la sua pancia.

Belle e Adam stanno crescendo la loro famiglia

Adam, conosciuto come la Bestia, ha i capelli lunghi, entrambi sono molto eleganti in questo scatto. Oksana li immagina vivere nella stessa casa o magari è semplicemente molto simile al cottage di Belle.

Pocahontas e il suo bambino in arrivo

Oksana si è concentrata sul “e se fossero rimasti insieme”. Sappiamo che non tutte le fiabe hanno un lieto fine. In un’intervista su Bored Panda Oksana ha detto che le foto hanno ispirato anche la sua gravidanza.

Mulan e Li Shang stanno pe diventare genitori

“Anch’io ero già incinta e da quel magico momento ho pensato: perché non fare un remake delle principesse Disney come continuazione del “e vissero felici e contenti?”.

Cenerentola e il suo principe

Oksana usa foto vere e dipinti per trarre ispirazione dei suoi personaggi reimmaginati. Ha rivelato che ha disegnato a lungo fin da bambina e anche allora guardava alle immagini della Disney.

Biancaneve avrà la sua piccola persona

Sia lei che il principe Ferdinando saranno magnifici genitori. Lei è una delle principesse più gentili e se diventerà una mamma come la immagina Oksana saranno una splendida famiglia.

Unimamme, voi cosa ne pensate di queste simpatiche immagini di cui si parla su Bored Panda?

