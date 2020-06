Bambina nasce “per miracolo”: mamma racconta la sua storia per dare speranza | FOTO

La storia di Laura è una storia di speranza: la sua mamma ha lottato e rischiato la sua vita per darla alla luce.

Laura è una bellissima bambina bionda che ha 6 fratellini. La storia di Laura è una storia di speranza. La sua mamma ha lottato e rischiato la sua vita per darla alla luce.

Come racconta Carmen Alvarez, la mamma di Laura “La gravidanza proseguiva normalmente. Ho dovuto mettermi un po’ a riposo, ma non c’era niente di particolare che ci facesse sospettare“. Lei e suo marito Luis Romeu erano appena usciti da una crisi matrimoniale e si erano trasferiti da poco nella nuova casa vicino Valencia. Carmen è alla 23esima settimana di gestazione quando improvvisamente viene travolta da un dolore fortissimo alla testa e al collo.

Era il 7 maggio del 2017 Carmen viene portata subito al pronto soccorso ma poco dopo viene rimandata a casa. Purtroppo però il giorno dopo il dolore torna ancora più forte come racconta Carmen “ alle tre del pomeriggio non ce l’ho fatta più. Mi facevano male gli occhi e il collo, avevo la febbre alta, vomitavo. Pensavo che non potesse essere una contrattura muscolare”. Cosi Carmen viene portata nuovamente al pronto soccorso e da quel momento inizia il suo calvario.

LEGGI ANCHE —> E’ UN MIRACOLO”: BAMBINO DI 5 MESI GUARISCE DAL CORONAVIRUS | FOTO

Purtroppo la diagnosi è terribile, si tratta di una meningite batterica: Carmen viene portata in terapia intensiva.

Il medico parla con il marito Luiz e gli dice:”Può essere che non passi la notte”.

In un primo tempo Luiz pensa che il dottore parli della bambina, poi quando capisce dice al dottore:”Non c’è problema, dottore, mi dica cosa succede”

Luiz vuole parlarne subito anche con la moglie affinchè possa prepararsi ad affrontare l’inevitabile ma non sa come farlo. Cosi entra nella stanza di Carmen con la cognata Inma e le dice:”Tesoro, è possibile che ti trovi davanti a Dio”

Ma Carmen ancora non si rende conto che è in pericolo di vita e risponde: “Mi state facendo preoccupare”. Ma è in quel momento che Carmen capisce, comincia a rendersene conto. Luiz continua dicendo: “Quando lo vedrai, parlagli di noi”

“Dio si manifesta attraverso le persone”

Quella notte Carmen stava cosi male che è stato chiamato un sacerdote. Suo marito ha trascorso tutta la notte con lei “Era piena di tubi, e c’era una macchina che mostrava l’ossigeno nel sangue. Ricordo che 90 era il limite, e lei era molto al di sotto. Pregavo continuamente che aumentasse”. Ma non erano da soli perchè vicino al reparto di terapia intensiva c’era anche quella neonatale e la cappella e sono stati in molti a sostenerli e a pregare per loro. Luiz si è sentito sostenuto ed ha affrontato la tragedia senza angoscia “Andavo in cappella, ma non sentivo una presenza speciale di Dio dentro di me, mentre ho notato la Sua vicinanza nelle persone che mi circondavano, e questo era quello che mi faceva andare avanti. Non mi hanno mai lasciato solo”

La sorella maggiore di Carmen le è stata sempre accanto come ricorda Carmen. E ad aiutarli ne sono convinti entrambi, sono state anche le preghiere che venivano fatte per loro in molti Paesi del mondo “da tutto quello che ci è accaduto emergono due cose molto chiare: il potere della preghiera e la gente che ci ha accompagnato“.

Carmen non è morta quel giorno e neanche quello dopo, Dio probabilmente aveva altri progetti per lei.

LEGGI ANCHE —> RAGAZZO DI 18 ANNI COI POLMONI “BRUCIATI” DAL VIRUS SALVATO DAI MEDICI: “QUASI UN MIRACOLO”

La meningite batterica stava sparendo e Carmen stava sempre meglio ma improvvisamente è entrata in travaglio. Mancavano solo 3 giorni alla sua bambina per compiere le 24 settimane ed essere tutelata dalla legge. Molti medici hanno suggerito alla mamma di abortire perchè nascendo cosi’ presto la bambina avrebbe avuto probabilmente molti problemi. “Grazie a Dio il mio ginecologo lavorava nel Pronto Soccorso di quell’ospedale, e mentre io ero in terapia intensiva mi poteva seguire...lui e un altro medico hanno dovuto difendere la vita della bambina in più di una riunione”, racconta Carmen.

Grazie al cielo i medici sono riusciti a frenare il parto e dato che Carmen stava molto meglio è potuta tornare a casa “Ero molto debole, ma sono riuscita a andare avanti altre 4 settimane”. In quei bruttissimi giorni l’organizzazione famigliare non era stata facile “I 6 bambini erano divisi. Il più grande, Javi, che aveva 12 anni, ha subìto bullismo a scuola perché aveva molti fratelli”.

LEGGI ANCHE —> “MI SENTO UN MIRACOLO VIVENTE”: MAMMA MALATA DI COVID 19 PARTORISCE IN COMA | VIDEO

Alla quasi 28esima settimana (mancava un giorno) Carmen è entrata in travaglio “non c’è stato modo di frenarlo. Ho avuto molta paura che la bambina non ce la facesse“. Ma fortunatamente una volta arrivata in ospedale Carmen come racconta, si è rasserenata “Un pediatra dell’ospedale, che è del Cammino Neocatecumenale, mi ha detto: ‘Tranquilla, la portiamo avanti”.

Ma al momento del parto le cose non vanno bene racconta la mamma:

“Laura ha emesso solo un lamento e poi ha smesso di respirare. È calato il silenzio, e su di lei si sono riversati molti medici e infermieri. La sala parto era piena. Hanno cercato rapidamente di rianimarla e l’hanno portata via. Non sono riuscita neanche a vederla“

Quello per Carmen è stato il momento più difficile in assoluto, non poteva vedere la sua bambina e passa l’intera notte a piangere. Poi finalmente qualcuno le porta una foto.

Il giorno dopo in sedia a rotelle finalmente Carmen va a conoscere la sua bimba nella terapia intensiva neonatale. La bimba “pesava quanto un pacco di riso” commenta il padre. Finalmente il 7 agosto 2017, Laura può andare per la prima volta a casa sua con la sua famiglia. Una volta a casa i genitori di Laura hanno vissuto momenti di paura per la vita della loro bambina, ma quel periodo a posteriori ha rappresentato “un grande salto di qualità nel nostro matrimonio e nella nostra famiglia. Dopo la crisi matrimoniale, tutto quello è stata la croce che sigillava la nostra unione”

Ora Laura ha 3 anni e secondo quanto dicono i suoi genitori è molto sveglia e allegra “Quando Dio compie un miracolo lo fa completamente”.

Secondo Luis il sostegno di Dio in questo dramma si è manifestato attraverso le persone che concretamente ogni giorno gli stavano accanto per aiutarlo “Dio agisce attraverso le persone. È questa la lezione di vita che ho tratto da tutto questo”.

LEGGI ANCHE —> NEONATO ILLESO DOPO ESSERE SBALZATO FUORI DALL’AUTO: “E’ UN MIRACOLO” | FOTO

Care unimamme che cosa ne pensate di questa storia di cui parla Aleteia? Personalmente la trovo davvero toccante.

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.