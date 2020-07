Richiamo formaggio stagionato per Escherichia Coli | Marca e Lotto | FOTO

Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo per un lotto di un formaggio stagionato per rischio microbiologico. Il marchio ed il lotto contaminato.

Anche oggi un altro richiamo da parte del Ministero della Salute per un prodotto alimentare che è stato messo in commercio, ma deve essere tolto dal mercato e non consumato se lo si ha a casa. I richiami sono necessari per tutelare la salute del consumatore. In diversi casi è l’azienda stessa che si accorge di un problema del loro prodotto e comunica ai vari enti le informazioni per poter richiamare il lotto. I richiami sono di vario tipo: microbiologico, chimico o per la presenza di corpi estranei che provengono dalle linee di produzione.

Richiamo formaggio stagionato: marca e lotto da controllare

Il richiamo del Ministero riguarda un lotto di un formaggio pecorino a latte crudo semi stagionato prodotto da un’azienda in provincia di Pistoia. Il motivo è dato da una contaminazione microbiologica dell’alimento.

I dati del prodotto incriminato:

Denominazione di vendita : Divino

: Divino Marchio del prodotto: Fratelli Carai

Nome o ragione sociale dell’OSA : Azienda Agricola di Carai Giuseppe & C. s.s.a.

: Azienda Agricola di Carai Giuseppe & C. s.s.a. Lotto di produzione : 080520

: 080520 Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore : CE IT 09 501

: CE IT 09 501 Nome del produttore : Azienda Agricola di Carai Giuseppe & C. s.s.a.

: Azienda Agricola di Carai Giuseppe & C. s.s.a. Sede dello stabilimento : poderi Rimini 37, Volterra (Pi) Località Montemiccioli

: poderi Rimini 37, Volterra (Pi) Località Montemiccioli Data di scadenza o termine minimo di conservazione : 26/09/2020

: 26/09/2020 Descrizione peso/volume di vendita: forme da 1.5 Kg

Il problema riguarda la possibile presenza di E. Coli STEC in 25 gr (non rilevati sierogruppi 0157, 0111, 026, 0103, 0145, 0104: H4), come si legge dalla nota.

Il consiglio, come in tutti i casi, è quello di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita per richiedere il rimborso o la sostituzione del prodotto.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo nuovo richiamo? Avete mai consumato questo formaggio?

