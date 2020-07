Una donna brasiliana che vive nelle Marche sostiene di avere una figlia 15enne figlia del principe Alberto di Monaco.

Per il Principe di Monaco c’è una nuova, possibile, grave accusa da affrontare, perché una donna di origine brasiliana lo indica come padre di sua figlia.

Il Principe di Monaco ha una figlia illegittima?

Una donna di origine brasiliana, tramite il suo legale, Erich Grimaldi, ha depositato una memoria molto particolare. Nel documento la donna ha raccontato che quando era appena maggiorenne l’allora ragazza aveva conosciuto Alberto di Monaco in un locale, in Brasile. Successivamente l’aveva seguito in un viaggio di piacere in Europa. I due avevano dunque avuto una breve relazione.

Lei rimase incinta e informò subito il principe, spedendogli una foto della piccola. A quel punto però Alberto Di Monaco avrebbe troncato ogni contatto. La madre della bambina, che ora è cresciuta e ha già 15 anni, ha cercato di contattare la famiglia reale ma senza risultati. La ragazzina sarebbe al corrente di chi sia suo padre, perché gliel’ha comunicato direttamente la mamma. L’avvocato Grimaldi ha spiegato che la donna da lui assistita sta attualmente vivendo un momento molto delicato e importante per la vita di sua figlia a cui ha svelato l’identità del padre. “Il mancato riconoscimento, che dovrà necessariamente passare per un test del Dna, ha provocato profonda sofferenza alla fanciulla, la quale ha diritto di essere riconosciuta e tutelata“ ha concluso l’avvocato della donna.

