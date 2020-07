Un cane in famiglia: un esempio di vita soprattutto per i più piccoli

I cani sono degli esseri pieni di qualità e talvolta possono essere un esempio di vita per noi e soprattutto per i nostri figli.

I cani sono esseri leali e obbedienti ed oltre ad esserti fedeli per tutta la vita hanno anche tante altre qualità che vengono fuori in famiglia. Per i membri più piccoli della famiglia sono un ottimo esempio di vita.

Un esempio di vita per i bambini

Talvolta sono loro con il loro bellissimo temperamento a darci delle lezioni di vita. Sia i bambini che gli adulti beneficeranno della relazione con loro, il legame che s’instaura tra un bambino e il proprio cane è molto forte e importante. Crescere con un animale può essere un’esperienza che arricchisce, soprattutto se si parla di un bambino, possono imparare dal suo esempio: la fedeltà, l’obbedienza, la responsabilità.

la fedeltà: i cani con la loro fedeltà sono un esempio di lealtà e bontà per i nostri figli. In caso abbiano avuto brutte esperienze con qualche amichetto, tornare a casa e ritrovare sempre il loro cane fedele ad aspetterli può insegnargli la fiducia negli altri.

responsabilità: i cani sono abituati a fare i loro bisogni ad un orario e in un luogo giusto ogni giorno, portano le ciabatte al loro padrone e attendono che arrivi il loro cibo con pazienza, sono un esempio di responsabilità per i nostri figli che lasciano sempre le cose in giro o non vogliono apparecchiare, inoltre i bimbi più grandi , possono anche assumersi delle piccole responsabilità nell'accudimento del cane come: aggiungere l'acqua alla ciotola, preparare insieme la pappa e pulire la scodella alla fine, spazzolare il cane.

stimolo al movimento per i bebè: per chi ha in casa un bebè che sta imparando a muoversi nello spazio, gattonare o camminare, il cane che li segue, li controlla e incoraggia è uno sprono costante a migliorarsi. Crescere con un animale domestico può essere per un bimbo un'esperienza molto stimolante. I genitori però non devono indurre in tentazioni ed approfittare del loro fedele amico, considerandolo come un "baby sitter" per bambini.

E voi care unimamme avete un cane in famiglia? Cosa ne pensate di questi consigli di cui si parla su Friskies? Personalmente ho sempre desiderato un cane, da quando ero piccolissima e ne ho accuditi tanti nella mia vita ma ancora non ho avuto il piacere di condividere con uno di loro la mia vita. Li trovo degli esseri davvero speciali e chi ne ha uno accanto può dirsi davvero fortunato. Purtroppo i miei figli e mio marito non lo vogliono dato che già abbiamo 3 gatti.

