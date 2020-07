Adozioni internazionali: in Italia sempre più in calo, perché?

Le adozioni in Italia stanno subendo un forte calo con il passare degli anni. Ma quali sono le motivazioni? E perché le coppie non adottano?

Il lungo iter, le ingenti spese economiche, l’età avanzata dei minori scoraggiano le coppie ad adottare. È noto che in Italia le procedure sono lunghe ed estenuanti e questo conduce molte coppie, dopo diversi anni, a rinunciare ad adottare.

Nel 2018 le domande per le adozioni internazionali sono state circa 1130 contro 6.092 richieste del 2010. Un calo davvero impressionante, in soli otto anni, che però dagli studi forniti non è dovuto solo al lavoro precario o alla crisi economica.

A giocare un ruolo fondamentale nelle pratiche di adozione è la pressione psicologica vissuta sia dalle coppie sia dai bambini. Le coppie perché, prima di accedere, devono seguire un lungo percorso fatto di psicologi ed Enti che ne devono accertare l’idoneità. I bambini perché, quando si arriva all’adozione internazionale, hanno già un’età compresa tra i 5 e i 9 anni e sono desiderosi dopo tante delusioni di avere finalmente una mamma e un papà.

Adozioni internazionali: in Italia sono sempre più in calo, perché?

A confermare questi dati è Maria Virgillito, Presidente di A.S.A Onlus che sta per Associazione Solidarietà Adozioni Onlus, secondo la quale le ragioni non si devono andare a cercare nella crisi di questi anni o nel lavoro precario:

“non è adottare che costa un occhio della testa. In Italia per concludere un percorso di questo genere ci vogliono circa quindicimila euro e sono somme spalmate in più momenti, perché corrispondono ai diversi adempimenti che scandiscono la procedura. È chiaro che spesso le famiglie arrivino a questa spesa dopo averne affrontate altre e ben più cospicue, ricorrendo alle procedure di fecondazione assistita, per dirne una”

Dunque la difficoltà sta nel fatto che l’adozione, per le famiglie che non riescono ad avere figli, è vista come ultima spiaggia. Infatti, molte di queste coppie che, iniziano ad avviare le pratiche, hanno un’età superiore ai 40 anni e un’struzione medio alta. Di conseguenza è necessario tenere in considerazione tanti fattori prima dell’adozione. E quello principale è il bambino stesso che ha bisogno di tantissime attenzioni, soprattutto dopo il lungo iter che è stato costretto a vivere:

“Per spiegarci il calo basta guardare ai Paesi di accoglienza, ma non solo all’Italia. L’Europa ha puntato moltissimo e ha investito grandi risorse sull’affido, per esempio. Il problema si pone quando il sistema-affido restituisce però al circuito delle adozioni bambini che provengono da un fallimento di quell’esperienza. Minori che sono passati di famiglia in famiglia e si ritrovano a un’età che spesso va dai 10 ai 15 anni, con un vissuto certamente doloroso e fortemente traumatico”

Inoltre secondo la Virgillito un altro fattore che ha provocato un forte calo è insito nella cultura del nostro Paese. Secondo la specialista in Italia il concetto di accoglienza non è così maturo come negli altri Paesi europei:

“La chiave di tutto è sempre la consapevolezza. Quando le coppie arrivano a imboccare un percorso di adozione devono sapere già che in ballo non c’è il loro diritto di adottare ma piuttosto la loro disponibilità ad accogliere. Non possiamo però dire, purtroppo, che la cultura dell’accoglienza sia stata recepita come si dovrebbe. E allora bisogna lavorare tutti in una sola direzione; fondamentale è la collaborazione tra Enti e C.A.I., come imprescindibili sono i rapporti con i Paesi; la cooperazione internazionale è la via maestra”

Quindi dalle dichiarazioni della Presidente si intuisce che la procedura di adozione internazionale è accessibile solo attraverso l’intermediazione delle Agenzie, a cui le coppie devono rivolgersi fornendo l’incarico entro un anno dopo che il Tribunale per i minorenni ne sancisce l’idoneità. Insomma un percorso ad ostacoli che dopo diverso tempo può portare alla rinuncia.

E voi Unimamme conoscevate questi numeri?

