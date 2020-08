In treno con i bambini: come partire preparati

I viaggi in treno coi bambini possono trasformarsi in un incubo: qualche consiglio per partire preparati

Si sa che i bambini sono affascinati dei treni ma quando il bambino è piccolo viaggiare con lui in treno può essere una vera e propria sfida. Alcuni consigli per partire preparati.

Quando si parte per un viaggio con dei bambini in treno è sempre meglio prepararsi accuratamente prima, sopratutto se sono piccoli. Ci sono delle cose molto importanti in questo caso a cui pensare:

è molto importante prenotare per non ritrovarsi sul corridoio del treno con i vostri bambini soprattutto se il viaggio è lungo. Meglio prendere un compartimento non fumatori, il posto ideale su Trenitalia è il 18 A che ha a fianco proprio un posto dedicato ai passeggini, cosa che non esiste sui treni Italo e per questo vanno richiusi e riposti nelle capelliere o sotto i sedili. Se non vuoi viaggiare con tuo figlio in braccio puoi acquistare un posto a sedere accanto a te, comunque i bambini su Trenitalia: viaggiano gratis fino a quattro anni dai quattro anni hai 12 pagano il biglietto ridotto



mentre su Italo:

fino a 36 mesi non pagano ma non devono occupare un posto a sedere volendo puoi acquistare un posto anche per loro pagandolo al 50% lo stesso vale per i ragazzi fino a 15 anni non compiuti nel bagno sulla carrozza otto di Italo si trova un fasciatoio e se si viaggia in ambiente smart si può approfittare dell’area snack con distributori automatici e e si può scegliere l’opzione della carrozza cinema per goderti un film mentre viaggi con i tuoi bimbi.



l’ideale sarebbe che il viaggio coincidesse con l’orario del pisolino del bambino: in questo modo passerebbe parte del viaggio a dormire. Per calmarlo puoi portarlo su e giu per il corridoio, portarsi un cuscino o il pupazzetto preferito del bambino potrebbe aiutare. Un altro orario comodo è il momento dei pasti che comunque tengono occupato il bambino per un po’ di tempo.

Per il viaggio meglio portare dei bagagli leggeri. Gli oggetti indispensabili sono: uno una borsa dove riporre l’occorrente per il pargolo sia giochi che il cambio la fascia o il passeggino facilmente richiudibile una copertina per coprire bambino dall’aria condizionata se è piccolo acqua e cibo. È meglio vestire il piccolo con più strati anche perché nel treno spesso l’estate ce l’aria condizionata a palla mentre l’inverno c’è il riscaldamento se il bimbo è in fase di svezzamento bisogna assicurarsi di aver portato lo scaldavivande elettrico o il thermos dove mettere il biberon e magari una borsa termica per le pappine. Forse in alcuni treni c’è la possibilità anche di scaldare la pappa sul treno ma è meglio partire preparati. Nei nuovi treni eurostar esiste un servizio cambio e fasciatoio mentre nelle stazioni principali ci sono delle nursery giocatreno vicino alle sale d’aspetto di prima classe dove si può andare ad aspettare con i bimbi.



Di solito all’inizio del viaggio in treno, i bambini sono molto eccitati e il tempo passa più velocemente, quando il viaggio però è lungo ci si ritrova ad affrontare la loro noia e frustrazione per non potersi muovere. E’ quindi buona cosa portarsi giochi e libri per intrattenerli e non infastidire i vostri vicini.

