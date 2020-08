Alena Seredova senza trucco e in pigiama: mai vista una mamma così?

Alena Seredova si gode gli ultimi momenti vacanzieri con i suoi figli, in un’atmosfera rilassata.

Alena Seredova prosegue la sua vacanza insieme alla sua famiglia formata dall’imprenditore Alessandro Nasi, i figli avuti dall’ex Gigi Buffon: Louis Thomas di 12 anni e David Lee di 10 e la piccola Vivienne.

Alena Seredova sempre al top anche in vacanza

Alena Seredova è in vacanza e per lei questo vuol dire godersi tanto tempo con tutta la sua bella famiglia e la sua ultima arrivata: la piccola Vivienne. La modella, sul suo account Instagram non manca di mostrare momenti della sua quotidianità.

LEGGI ANCHE: MAMME VIP IN VACANZA COI FIGLI: DA CHIARA FERRAGNI AD ALENA SEREDOVA

Alena Seredova ha conquistato il cuore di tutti con il suo sorriso e il suo approccio schietto, come quando rispose a chi la criticava per le magliette stropicciate dei figli. La modella però di mostrarsi al naturale, appena sveglia e senza trucco. In uno degli ultimi aggiornamenti su Instagram si è mostrata in pigiama insieme alla tenera Vivienne.

LEGGI ANCHE: ALENA SEREDOVA FOTO DI FAMIGLIA: FISICO MOZZAFIATO, MA QUALCOSA NON TORNA

Commentando lo scatto postato la Seredova ha scritto: “in pigiama”.

Visualizza questo post su Instagram In pigiama 🤦🏽‍♀️ Dobré ráno Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova) in data: 24 Ago 2020 alle ore 1:05 PDT

Insieme a lei Vivienne, di pochi mesi, con il ciuccio. Tutti i followers della modella hanno dimostrato di aver apprezzato i suoi scatti e le hanno scritto: “bellissima come sempre”.

La Seredova si è ripresa dalla fine del matrimonio con Gigi Buffon, che ora è legato a Ilaria D’Amico, ma le cose non sono sempre state rosee.

LEGGI ANCHE: ALENA SEREDOVA E LE NINNE DELLA FIGLIA: è POLEMICA

C’è stato infatti un periodo in cui credeva che, dopo la fine della sua relazione, non l’avrebbe più voluta nessuno e ne aveva anche parlato durante un’intervista a Verissimo per dare speranza ad altre donne. “Penso di essere stata la sua conquista più difficile” aveva raccontato, poco tempo fa, a proposito del suo attuale compagno, padre di sua figlia Vivienne Charlotte. Per ora tra i due non si parla ancora di nozze, ma chissà, mai dire mai.

Unimamme, a voi è piaciuto lo scatto della Seredova? La state seguendo sui social?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.