Giornata internazionale della alfabetizzazione 2020, il tema è la pandemia

La giornata internazionale dell’alfabetizzazione, l’8 Settembre, quest’anno affronterà il tema di come la pandemia ha cambiato il concetto di istruzione

Come ogni anno questa giornata internazionale dedicata alla alfabetizzazione mira a promuovere lo sviluppo culturale ma anche globale. Si stima che ancora oggi circa 750 milioni di persone non abbiano accesso alla alfabetizzazione nel mondo

Giornata internazionale della alfabetizzazione 2020

L’alfabetizzazione non si intende solo come una conoscenza della capacità di lettura scrittura e calcolo, in generale questa giornata vuole trasmettere il messaggio che l’alfabetizzazione globale può creare un miglioramento delle condizioni di vita, di salute e di nutrizione nelle zone più povere e disagiate del pianeta, dove ancora è alto il numero di bambini ma anche di adulti, soprattutto donne, che non hanno accesso alla cultura.

La cultura infatti apre le porte al miglioramento sociale di ogni individuo, consente ai bambini di non essere esclusi e alle famiglie di elevarsi socialmente. Questo dovrebbe essere l’obbiettivo primario dei governi mondiali e alcune organizzazioni mondiali come l’Unesco sono particolarmente attive in questo ambito.

L’Unesco infatti ogni anno organizza eventi e attività di promozione della alfabetizzazione, e una giuria dedicata decide anche dei Premi da assegnare a figure particolari che si sono distinte nel campo della cultura a favore della alfabetizzazione.

Nel 2020 il tema della giornata internazionale della alfabetizzazione sarà l’apprendimento e l’insegnamento nella crisi del Covid19.

Quando le scuole sono state chiuse infatti gli studenti hanno dovuto studiare a casa e gli insegnanti si sono trovati di fronte alla sfida della didattica a distanza e hanno dovuto modificare completamente il loro metodo pedagogico.

La pandemia infatti ha messo in evidenza le disuguaglianze sociali soprattutto fra i bambini e la difficoltà di accedere alle risorse per migliorare il proprio livello culturale. Il tema quindi di questa giornata sarà molto attuale perché purtroppo la pandemia ancora in corso porrà nuove sfide al prossimo anno scolastico e i governi di tutto il mondo saranno impegnati ad allargare il più possibile l’accesso alle risorse per gli studenti di tutto il pianeta, ma anche a migliorare l’alfabetizzazione mondiale soprattutto nelle zone in cui rappresenta ancora un disagio sociale enorme.

Questo dovrà essere un impegno collettivo di tutti i governi per cercare nuovi ed innovativi metodi di alfabetizzazione, in grado di poter affrontare questa sfida collettiva del Covid19 e in generale la crisi mondiale.

Nel nostro mondo Occidentale la alfabetizzazione è ad un livello abbastanza alto, eppure sono tante le iniziative intraprese dalle scuole e dalle varie associazioni e organizzazioni che operano nell’ambito dell’istruzione e dell’educazione per cercare di affrontare attraverso la cultura i disagi sociali dei giovani, spesso correlati all’abbandono scolastico o ad un basso livello culturale e sociale della famiglia.

Promuovere la lettura dei libri, anche nella tenera età, cercare di avvicinare i ragazzi più disagiati alla scuola e alle iniziative culturali nelle varie città, sono ormai da anni delle realtà concrete per tanti operatori del settore.

Di sicuro oggi alla alfabetizzazione canonica va aggiunta quella informatica, che nel mondo occidentale è importante tanto quanto quella scolastica per poter migliorare la propria condizione di vita e avere l’opportunità di elevarsi socialmente. Sono ancora tantissimi i ragazzi che non hanno un PC o una connessione internet in casa e che durante questi mesi non hanno potuto studiare come i loro compagni più fortunati. In una società che pretende di essere all’avanguardia e progredita questo è sicuro un problema da affrontare e superare per cercare di diminuire le disuguaglianze sociali.

E voi unimamme cosa ne pensate di questi importanti temi della giornata internazionale della alfabetizzazione?

