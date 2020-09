Secondo alcuni studi l’allattamento al seno durante l’iniezione del vaccino riduce il dolore nel neonato.

Sapevamo già che l’allattamento facesse bene a mamma e bambino, ora però arrivano dall’Olanda ulteriori studi che avvalorano questa tesi. Secondo tali studi l’allattamento al seno durante l’iniezione del vaccino riduce il dolore nei neonati fino a sei mesi di età.

LEGGI ANCHE —> ALLATTAMENTO AL SENO: COME SALVARE MILIONI DI BAMBINI

Lo scopo di questi studi è ridurre il dolore durante queste procedure di immunizzazione per migliorare l’accettazione del vaccino da parte di genitori e figli. È una battaglia che portano avanti i pediatri ma anche la campagna per la promozione delle vaccinazioni obbligatorie e per la profilassi contro l’influenza stagionale, in calo durante l’emergenza covid purtroppo e comunque troppo importante ora che riaprono le scuole.

Allattamento durante l’iniezione del vaccino riduce il dolore

Secondo quanto dice il professore ordinario Pietro Vairo “Al centro di uno studio scientifico che abbiamo appena realizzato con la collaborazione con la Asl, i riscontri dimostrano che l’allattamento al seno al momento della puntura (o se non è possibile al biberon) riduce la sofferenza provata dai neonati e può essere una strategia percorribile nel corso del primo anno di vita”. La ricerca è stata documentata anche con un video dei bambini che vengono sottoposti all’iniezione e che non piangono più disperati come prima. Fa parte della ricerca anche la compilazione da parte delle madri di un questionario. I dati sono stati raccolti da Claudia Viggiano, Annachiara Occhinegro, Maria Anna Siano, Claudia Mandato, Michele Adinol, Annalisa Nardacci, Anna Luisa Caiazzo, Domenico Viggiano e pubblicati su Pediatric Research.

LEGGI ANCHE —> IL DOLORE DANNEGGIA IL NEONATO: LA TECNICA CHE I GENITORI POSSONO ESEGUIRE

Secondo Alberto Villani presidente della società italiana di pediatria, è importante lavorare sulla prevenzione, soprattutto ora che “un genitore su tre in tutta Italia ha rinviato la seduta vaccinale dei figli. E questo è un problema serio.

In Campania è stata proposta la vaccinazione antinfluenzale ai bambini dai sei anni in poi con l’obiettivo di semplificare la diagnosi in caso di coronavirus.

Ci sono però anche delle raccomandazioni da fare :

il vaccino antinfluenzale non va somministrato è lattanti

non va somministrato a chi ha manifestato una reazione allergica grave dopo la somministrazione di una dose o anche di un componente del farmaco

non va somministrata quando si ha una malattia acuta di media o grave entità con o senza febbre, fino all’ avvenuta guarigione

non va somministrata se si ha avuto la sindrome di Guillain-Barré.

Sono state diffuse delle false controindicazioni sulle quali il ministro Roberto Speranza ci ha tenuto a mettere chiarezza, al fine di non confondere i genitori, già abbastanza confusi in questo periodo.

False controindicazioni:

l’allergia alle proteine dell’uovo la gravidanza o l’allattamento l’infezione da HIV e altri immunodeficienze congenite o acquisite l’allattamento al seno



L’allattamento al seno è invece altamente raccomandato dato che è un alimento completo che fornisce al bambino gli anticorpi per combattere i germi e riducono anche i rischi contro le malattie respiratorie, le gastroenteriti, le otite e tante altre patologie.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’Unicef chiedono ai governi di proteggere e promuovere l’accesso delle donne ai servizi di assistenza per l’allattamento per sostenere questa pratica.

LEGGI ANCHE —> ALLATTARE AL SENO E’ BELLO: 10 CONSIGLI D’ORO PER LE NEOMAMME

Care Unimamme cosa ne pensate di questa incredibile scoperta di cui parla il mattino?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.