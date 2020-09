guida al regalo perfetto per la vostra amata in dolce attesa

Se siete alla ricerca del regalo perfetto per la vostra amata metà in dolce attesa, ecco una lista di regali adatti a lei e al vostro bebè

A una donna, si sa, fa sempre piacere ricevere regali. Quando è in dolce attesa le può fare ancora più piacere ricevere un dono speciale dal suo compagno, ma attenzione a scegliere quello giusto

Il regalo perfetto per la vostra donna in dolce attesa

La futura mamma durante la gravidanza riceve tanti regali ma di solito sono per il bambino. Un modo tenero e sicuramente apprezzato per farle capire che state pensando anche a lei è quello di scegliere un regalo speciale per lei o per voi due.

LEGGI ANCHE: COPPIA E SESSO IN GRAVIDANZA: PROBLEMI E SOLUZIONI

Voi la conoscete meglio di tutti e sapete cosa la colpirà al cuore. Qui vi abbiamo preparato una lista di regali belli, utili e graditi per le donne in dolce attesa

Il cuscino per la gravidanza e l’allattamento . Se la vostra donna è già agli utlimi mesi di gestazione, sapete bene che avrà difficoltà a trovare la posizione giusta nel letto a causa del pancione e potrebbe anche avere risentimenti alla schiena. Questo regalo sarà utilissimo sia adesso che durante l’allattamento. Ne esistono anche di personalizzabili , con il nome della mamma o del bebè

. Se la vostra donna è già agli utlimi mesi di gestazione, sapete bene che avrà difficoltà a trovare la posizione giusta nel letto a causa del pancione e potrebbe anche avere risentimenti alla schiena. Questo regalo sarà utilissimo sia adesso che durante l’allattamento. Ne esistono anche di , con il nome della mamma o del bebè una vestaglia o un completo elegante da notte da utilizzare per il parto. In questo caso pensate alla comodità piuttosto che al lato sexy perchè avrà bisogno di comfort e di tessuti che non le diano fastidio

da utilizzare per il parto. In questo caso pensate alla comodità piuttosto che al lato sexy perchè avrà bisogno di comfort e di tessuti che non le diano fastidio il richiamo degli angeli . E’ una collana che puà avere varie forme ma che porta un campanello che suona quando arriva sul pancione. Un regalo amato da tutte le mamme in attesa, soprattutto quelle che amano i gioielli

. E’ una collana che puà avere varie forme ma che porta un campanello che suona quando arriva sul pancione. Un regalo amato da tutte le mamme in attesa, soprattutto quelle che amano i gioielli se la vostra amata è una lettrice, apprezzerà i libri a tema che potrà leggere adesso e le torneranno utili quando si troverà alle prese con il bebè

che potrà leggere adesso e le torneranno utili quando si troverà alle prese con il bebè se invece ama scrivere potrete regalarle il diario della gravidanza , dove potrà annotare emozioni e sensazioni che sta vivendo in questo momento speciale e allegare le foto delle ecografie. Sarà un regalo dolcissimo che amerete rileggere insieme quando il bimbo sarà più grande

, dove potrà annotare emozioni e sensazioni che sta vivendo in questo momento speciale e allegare le foto delle ecografie. Sarà un regalo dolcissimo che amerete rileggere insieme quando il bimbo sarà più grande le cuffie per il pancione o “bellybuds” , che riprodurranno musica e suoni al bebè, importantissimo già dai primi mesi

, che riprodurranno musica e suoni al bebè, importantissimo già dai primi mesi una maglia premaman ironica o un set di maglia per la mamma e body per il bimbo uguali. Se la vostra compagna ama scherzare di sicuro apprezzerà questo regalo

LEGGI ANCHE: GRAVIDANZA CONDIVISA SUI SOCIAL: È GIUSTO O SBAGLIATO PER LA COPPIA?

il servizio fotografico della gravidanza . Di solito si fa insieme al futuro papà e anche questo vi lascerà un ricordo indelebile di questi nove mesi di attesa. In questo articolo vi diamo alcuni consigli per renderlo memorabile. In alternativa, potete scattarle voi delle foto o fare un collage con le sue foto e quelle delle ecografie, magari con una dedica speciale da parte vostra. Un regalo emozionante che le dimostrerà tutto il vostro amore

. Di solito si fa insieme al futuro papà e anche questo vi lascerà un ricordo indelebile di questi nove mesi di attesa. In questo articolo vi diamo alcuni consigli per renderlo memorabile. In alternativa, magari con una dedica speciale da parte vostra. Un regalo emozionante che le dimostrerà tutto il vostro amore una visita da un nutrizionist a per la gravidanza. Se la vostra amata è attenta alla linea o deve seguire una alimentazione specifica, le sarà molto gradito parlare con un esperto e avere dei consigli su cosa mangiare in questo periodo così importante per lei e per il bimbo

a per la gravidanza. Se la vostra amata è attenta alla linea o deve seguire una alimentazione specifica, le sarà molto gradito parlare con un esperto e avere dei consigli su cosa mangiare in questo periodo così importante per lei e per il bimbo una seduta in un centro benessere . Le donne in dolce attesa devono essere coccolate e coccolarsi. Ci sono dei centri che hanno pacchetti specifici per le future mamme . Siamo sicuri che si rilasserà e si sentirà amata con questo regalo

. Le donne in dolce attesa devono essere coccolate e coccolarsi. Ci sono dei centri che hanno . Siamo sicuri che si rilasserà e si sentirà amata con questo regalo un weekend tutto per voi . E’ ormai di tendenza organizzare la cosiddetta babymoon, una luna di miele che i futuri genitori si concedono in vista del lieto evento. Sarà un ricordo bellissimo del vostro primo viaggio in tre e vi farà vivere dei momenti speciali che ricorderete per sempre.

. E’ ormai di tendenza organizzare la cosiddetta babymoon, una luna di miele che i futuri genitori si concedono in vista del lieto evento. Sarà un ricordo bellissimo del vostro primo viaggio in tre e vi farà vivere dei momenti speciali che ricorderete per sempre. una seduta di belly painting. Decorare il pancione con le più svariate e divertenti immagini e frasi è molto di tendenza e di sicuro sarà un ricordo divertente da rivedere una volta che la pancia sarà “scomparsa”

LEGGI ANCHE: IL BABY SHOWER PER LA COPPIA | LA NUOVA TENDENZA PER LA FESTA DEL BAMBINO

Se siete riusciti a trovare in questa lista il regalo perfetto per la vostra amata in dolce attesa, non vi resta che trovare l’occasione giusta per darglielo e restare a guardare la sua faccia sorpresa e felice.

E voi unimamme avete ricevuto uno di questi regali durante la vostra gravidanza?

Per restare sempre aggiornato su notizie, richiami e tanto altro continua a seguirci su GoogleNews.