Ritorno a scuola: la paura non prenda il sopravvento

Molte scuole stanno esagerando nell’applicare in maniera assolutamente arbitraria le indicazioni degli organi preposti: la paura non deve prendere il sopravvento

Secondo Daniele Novara, pedagogista che scrive sul portale centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti, occorre fare un passo indietro e pensare ai principi base della relazione educativa.

Secondo Novara molte scuole stanno esagerando sfruttano le norme sull’ autonomia per applicare in maniera assolutamente arbitraria e controproducente le indicazioni degli organismi preposti.

La paura a scuola non va bene

Tutto questo sta portando a una restrizione di ogni forma di movimento, a una didattica unicamente frontale e trasmissiva, e alla restituzione delle manifestazioni ludiche da parte degli alunni. Secondo Novara la scuola non può essere trattata come un sanatorio o gestita come un reparto covid, occorre che il governo richiami queste scuole all’ attenzione nei confronti degli alunni e delle famiglie perché è un diritto del bambino giocare, muoversi e socializzare così come l’ insegnamento lo è per gli insegnanti.

La scuola è giusto che venga percepita dagli alunni come un luogo di rinascita, di apprendimento, essere costretti a stare al banco o avere segnali su pavimento come se ci fossero pericoli di morte è eccessivo. Secondo Novara il caso più eclatante è quello dei nidi e delle materne per le quali non sono previste giustamente le mascherine per i bambini ma sono previste per le maestre. Scelta dannosa secondo i basilari della relazione educativa: come incontro tra educatori e bambini che si struttura sulla base del volto umano che dà sicurezza al bambino, viceversa volto coperto da una mascherina che l’ educatrice non si potrà mai togliere, impedisce ai bambini di 3-6-9 mesi di creare un legame emotivo con la figura dell’educatrice.

Secondo Novara in nessun paese al mondo le maestre di nidi si presentano con la mascherina a scuola. Novara si chiede perché l’opinione pubblica non si sollevi dato che i bambini non rappresentano in alcun modo un pericolo per le educatrici, stando ai dati che arrivano da tutto il mondo. Secondo Novara così si rischia un cortocircuito tra il mondo dell’infanzia e quello degli adulti che non riesce più a comprendere i bisogni dei piccoli e che conta in modo ossessivo su temi di sicurezza che non hanno un riscontro scientifico.

E’ necessario secondo Novara che al più presto ci sia una correzione di questo metodo e che si impedisca ai bambini di vivere con alienazione un luogo come quello del nido e delle scuole dell’infanzia.

I volti ”devono tornare incontrarsi: quelli dei bambini verso le loro educatrici e quello tedesco giocatrici verso loro bambini questa è la scuola! Questi sono da sempre gli asili nido. Il contrario è una variante dispotica che non sa riconoscere i bisogni e diritti dei bambini a vivere questi luoghi come spazi di libertà, di accoglienza, di ascolto e di benessere.”

Care unimamme, voi cosa ne pensate delle considerazioni su Daniele Novara, pedagogista che scrive sul portale centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti.

