Francia: maestro d’asilo allontanato per i troppi tatuaggi

In Francia i genitori di diversi bambini hanno chiesto di allontanare il maestro d’asilo perché a causa dei troppi tatuaggi intimoriva i piccoli.

Il maestro che è stato allontanato dalla scuola materna si chiama Sylvain, ha 35 anni e il suo corpo è ricoperto interamente di tatuaggi.

La sua passione si è evoluta con il tempo, quando dai 27 anni in poi ha iniziato a tatuare tutto il suo corpo con tatuaggi di ogni tipo dai fiori, disegni tribali fino ai personaggi dei fumetti.

Anche il suo volto è colmo di tatuaggi colorati e all’interno delle sue pupille ha fatto iniettare dell’inchiostro nero. All’interno del mondo degli art performer, Sylvain è noto come Freak Hoody.

Sul suo profilo Instagram conta quasi sessanta mila follower e in ogni foto il suo fisico tatuato è messo in risalto. Pare che l’uomo per raggiungere questo risultato abbia speso più di 50 mila euro.

Ora però i genitori dei bambini che si trovano all’asilo non hanno alcuna intenzione che Sylvain continui ad essere il loro maestro perché con quell’aspetto spaventevole incute timore nei piccoli.

A causa di ciò è stato allontananto dal dipartimento in cui insegnava l’Essonne e spostato altrove.

Dunque, i genitori in modo unanime si sono rivolti al Provveditorato francese per fare in modo che il 35enne venisse sollevato dal suo incarico.

Sylvain raggiunto dal quotidiano Le Parisienne ha espresso il suo punto di vista, sostenendo che mai nessuno dei suoi studenti si è lamentato del suo aspetto fisico o ha mostrato paura nei suoi confronti.

Anzi secondo il maestro, il suo aspetto è un modo per sensibilizzare i bambini nei confronti della diversità, cosa che in questo modo riescono a comprendere più facilmente, visto che è un concetto ancora molto difficile da far digerire ai più.

Infatti un articolo precedente si è visto come una madre ha parlato della diversità della figlia e quanta sofferenza ha provato per farla accettare anche agli altri.

Inoltre negli ultimi tempi si sta diffondendo un’idea diversa di corpo e dei suoi modi di essere, in modo tale da far comprendere fin dalla tenera età che nell’universo possono esserci differenti fisici, cosa che hanno fatto durante un programma danese degli uomini e delle donne, mostrandosi senza veli di fronte a dei bambini piccoli.

In ogni caso nonostante ciò Sylvain non ha protestato per quello che hanno detto contro di lui i genitori , dichiarando nell’intervista a La Parisienne di comprendere le ragioni dei genitori: “Posso capire la loro decisione è una misura preventiva. Ma io non sono un provocatore. Quando qualcuno mi attacca per il mio aspetto fisico, io rispondo che sono lì solo per fare il mio lavoro. In più, credo che la mia pelle sia un ottimo esempio per insegnare ai bambini a non avere pregiudizi nei confronti delle diversità”.

Per il momento il Provveditorato francese ha deciso di spostare il maestro dalla materna alle scuole elementari e medie perché i bambini essendo più grandi provano meno timore nei suoi confronti.

Insomma una situazione davvero particolare, ma che allo stesso tempo fa riflettere dal momento che anche lo stesso Sylvain ha dichiarato che i bambini piccoli erano molto più incuriositi dal suo aspetto che spaventati. Ecco le sue parole: “Nessuno dei miei studenti mi ha mai etichettato come un mostro. È capitato che mi facessero delle domande sui miei tatuaggi, e spesso utilizzavo la pausa della ricreazione per rispondere ai loro dubbi”.

E voi unimamme come avreste reagito nel vedere il maestro della materna di vostro figlio con tutti questi tatuaggi?

