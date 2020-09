Febbre e raffreddore nei bambini: niente panico spiega un esperto

Si avvicinano le varie sindromi parainfluenzali e si prevede che milioni di italiani si ammaleranno.

Unimamme, con l’autunno e i primi freddi sono in arrivo anche i primi virus parainfluenzali. Questi però non vanno confusi con il coronavirus.

Influenza: cosa ci aspetta

La stagione dell’influenza si avvicina, ma gli esperti ci ricordano di mantenere i nervi saldi e non farsi prendere dal panico.

Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano, spiega che in caso di:

naso chiuso

qualche linea di febbre

un po’ di tosse

non dobbiamo subito pensare al peggio, cioè che si tratti del temibile coronavirus, perché ci troviamo nella stagione dei virus parainfluenzali.

“Dai 4 agli 8 milioni di italiani verranno colpiti, come ogni anno, dai ‘virus cugini’ dell’influenza che danno appunto sintomi simili, ma tendenzialmente più lievi” ha spiegato l’esperto.

Il virologo Pregliasco sottolinea che girano 262 virus parainfluenzali, di questi 4 sono quelli della vera influenza. Si tratta di virus che colpiscono più spesso in questo periodo e quando ci sono i salti di temperatura. Inoltre si diffondono nelle scuole. “Non bisogna pensare automaticamente al nuovo coronavirus. Così come non bisognerà andare nel panico in vista della stagione influenzale vera e propria”.

Il virologo Pregliasco prosegue sottolineando che i sintomi di:

influenza

simil influenza

Covid 69

sono simili. Questo però non ci deve spaventare. I virus parainfluenzali infatti si caratterizzano:

per avere meno sintomi

avere un solo sintomo

si risolvono in pochissimi giorni

L’influenza:

si muove con freddo intenso e prolungato

colpisce da dicembre in poi

L’esperto Pregliasco aggiunge che il vaccino potrebbe aiutarci, ma che non ci aiuterà con i virus para influenzali. A ogni modo si prevede che ci sarà una stagione influenzale molto più mite. “Almeno stando a quanto successo nell’emisfero australe: mascherina, lavaggio mani, distanziamento, cioè tutte le misure di prevenzione contro il Covid-19, ci saranno utili anche per la prevenzione dell‘influenza“.

Unimamme, cosa ne pensate di queste affermazioni riportate su Agi? Noi vi lasciamo con i dati dell’OMS che fanno ben sperare per quanto riguarda l’influenza.