Abbigliamento prima comunione per i bambini: stile e divertimento

L’abbigliamento della prima comunione per i bambini spesso richiama quello degli adulti. Se è troppo classico rischia di non fargli godere il loro giorno

Vestire i bambini lasciandogli modo di muoversi e stare comodi è la regola base nella scelta del vestito

Scegliere l’abbigliamento per la prima comunione per bambini

Di solito la prima comunione è un evento che viene festeggiato con la famiglia, per condividere la gioia del primo sacramento ricevuto dal bambino/a.

Per la chiesa molti parroci hanno da tempo scelto la tunica come abbigliamento per bambini e bambine, in questo modo si concentra l’attenzione sul sacramento e non sul look dei bambini. Se doveste avere libera scelta, potrete pensare ad un unico vestito per la cerimonia religiosa e la festa, oppure sceglierne due diversi.

Se i vostri bambini lo desiderano, andate insieme a loro a scegliere il vestito. Di sicuro le femminucce saranno più propense allo shopping e alla scelta dell’abito adatto, ma anche i maschietti avranno da dire la loro sulla scelta dell’abito.

Anche in autunno si celebrano le prime comunioni, soprattutto quest’anno perché sono state rimandate durante il lockdown, come tutte le altre funzioni religiose.

Per la scelta dell’abbigliamento per la prima comunione dovete innanzitutto pensare al luogo in cui si svolgerà l’evento e al tipo di giornata che trascorrerete, ma anche alla stagione e al clima.

La regola di base è quella di scegliere abiti eleganti ma senza esagerare, che non richiamino necessariamente quelli degli adulti, tipo il frac per il bambino o il vestito da sposa per la bambina, ma che siano comunque diversi dalla t-shirt che indossano tutti i giorni.

Per i colori, meglio sempre scegliere quelli neutri o pastello, come tessuti optare per quelli morbidi e comodi, che non facciano sentire i bimbi troppo costretti e li lascino muovere e giocare in libertà.

Per le bimbe, potete pensare ad una acconciatura particolare, come una treccia o uno chignon, ma senza trucco per non appesantire il look. Potete scegliere un abitino al ginocchio oppure una jumpsuit elegante, dei pantaloni a palazzo con un top o un jeans più elegante con decori e piccole gemme.

Come scarpe invece delle ballerine per le stagioni più calde o delle sneakers eleganti, ormai se ne trovano molte in commercio. Soprattutto nelle foto, è importante che si mantengano semplicità e purezza, quindi evitate tacchi, paillettes o veli che non sarebbero adatte ad una bambina.

Per i maschietti invece potete optare per un vestito più classico oppure per un look più pratico ma comunque elegante: uno spezzato, un pantalone con un maglioncino, un jeans con una giacca e una camicia. Le scarpe sempre comode e non troppo eleganti, che gli diano modo di muoversi e correre.

Tutto coordinato e abbinato nei colori, magari anche di mamma e papà, cosa che farà risaltare anche le vostre foto ricordo.

Infine, prevedete anche un cambio per la giornata per evitare che si sentano in colpa se si sporcano giocando o mangiando. E un giacchino per la sera se la stagione è incerta e potrebbe rinfrescarsi l’aria.

E voi unimamme come festeggerete questa giornata particolare con i vostri bimbi?

