Come aumentare le difese immunitarie dei bambini? Risponde una pediatra

Come aumentare le difese immunitarie dei bambini? E’ una domanda che ogni mamma si fa con l’arrivo dell’autunno. Ma esiste davvero una cura?

immagine da pixabayMoltissime sono le mamme che chiedono questo tipo di cure, più o meno naturali, ai pediatri. Alcuni di loro hanno provato ad esprimere le loro perplessità

Una cura per aumentare le difese immunitarie dei bambini è utile o no?

Con i cambi di stagione i bambini come gli adulti vanno incontro a malanni più o meno frequentemente. Nei bambini il sistema immunitario è ancora “acerbo” e quindi può capitare che si ammalino con più frequenza perché non hanno ancora molti anticorpi.

I pediatri si stanno sempre più dividendo su due correnti di pensiero diverse: quelli a favore della cura per rafforzare le difese immunitarie e quelli contrari che sostengono la necessità per il sistema immunitario di formarsi e rafforzarsi da solo.

Sulla rivista Uppa, Un Pediatra per Amico, la dottoressa Buonomo mette in discussione l’utilizzo di questi farmaci o integratori per i bambini sani. Infatti mentre per i bambini con patologie che riducono la funzionalità del sistema immunitario i benefici di questi preparati sono scientificamente provati, per i bambini sani che possono combattere da soli i virus e i batteri la loro efficacia è dubbia e non è stata ancora provata a livello medico scientifico.

Un’altra pediatra e nutrizionista infantile, la pediatra Carla Tomasini, con un post su Facebook ha espresso le stesse perplessità sull’utilizzo di integratori a base più o meno naturale per stimolare le difese immunitarie dei più piccoli. La dottoressa parte dall’idea che un benessere totale e generale del bambino porti naturalmente ad un buon funzionamento del sistema immunitario.

Il sistema immunitario si forma con l’interazione tra più elementi del nostro corpo: il cervello, il sistema endocrino e l’intestino, spiega la pediatra. Dunque insiste sul fatto che per rafforzare davvero il sistema immunitario dei bambini, ma anche degli adulti, è necessario fare in modo che tutti gli elementi in relazione siano sani e bisognerebbe cambiare completamente lo stile di vita dei bambini e familiare:

dormire bene,

bene, mangiare sano,

sano, uscire all’aria aperta per assumere vitamina D attraverso i raggi del sole,

all’aria aperta per assumere vitamina D attraverso i raggi del sole, arieggiare le stanze anche in inverno,

le stanze anche in inverno, lavare bene le mani,

bene le mani, evitare il fumo soprattutto in presenza di bambini

il fumo soprattutto in presenza di bambini provare emozioni positive

sono solo alcune regole di vita sana che aiutano a combattere i virus e i batteri molto più di un integratore. L’ultimo punto merita un approfondimento perché la dottoressa fornisce alcuni esempi di come favorirle: “sentirsi amati“, “sentirsi ascoltati“, “ridurre lo stress“, “rimanere sereni“.

Allora perché alcuni medici preferiscono prescrivere cure dalla dubbia efficacia? E’ solo una questione economica o alcune servono davvero a stimolare, rafforzare e aiutare il sistema immunitario?

Voi unimamme cosa ne pensate di queste cure per grandi e piccini?

