Bimbo con la sindrome di Down aveva solo 12 anni di vita ma ha stupito tutti

By

Robin Smith è l’uomo con la Sindrome di Down ad aver vissuto più a lungo nel Regno Unito.

Unimamme, oggi vi raccontiamo la storia di Robin Smith, un uomo con la Sindrome di Down a cui era stata data davvero una breve aspettativa di vita.

Robin Smith: morto l’uomo con la Sindrome di Down più anziano del Regno Unito

Contrariamente ai pronostici, invece, Robin Smith ha vissuto a lungo.

LEGGI ANCHE: DUE BAMBINI CON LA SINDROME DI DOWN DIVENTATI STAR: LA LORO STORIA

Quando è nato, nel 1941, a Robin Smith, un cittadino inglese, è stata data l’aspettativa di vita di 12 anni a causa delle sue condizioni. Robin però ha superato questo breve traguardo, vivendo una vita lunga e ricca di significato, amato da tutti. Robin, per esempio, amava il bingo e danzare sulle note di Cliff Richard e Elvis. Gli piaceva anche scommettere sui cavalli ed era molto popolare presso la casa residenziale Northleigh, dove viveva dal 1986.

LEGGI ANCHE: ELLIE, MODELLA CON LA SINDROME DI DOWN E’ IL NUOVO VOLTO DI GUCCI

“Robin era il mito di Northleigh. Ero così felice di lavorare con una persona così premurosa e speciale. Robin era più che un ospite per me. È diventato parte della mia famiglia. Ha toccato il cuore di tutti in quel modo. Mi fa molto piacere sapere che ho fatto parte della sua vita” ha rivelato un operatore, Billy Fulcher . L’uomo ha aggiunto che Robin aveva un’anima molto bella e una risata indimenticabile.

Robin era cresciuto a Rushden, nato da Ivy e Sid, aveva anche due fratelli maggiori: Elizabeth e Ian. Suo fratello Ian ha commentato: “qui è dove è stato più felice, con uno straordinario staff e i residenti”.

LEGGI ANCHE: “SONO ORGOGLIOSO DI MIO PADRE CON LA SINDROME DI DOWN”: LE PAROLE DI UN FIGLIO COMMUOVONO FOTO | VIDEO

Robin Smith è morto due settimane prima di compiere 79 anni e, per ricordarlo, verrà organizzata una festa in suo onore. Robin era l’uomo più anziano del Regno Unito con la Sindrome di Down.

Unimamme, cosa ne pensate di questa bella storia di cui si parla sul Telegraph? Noi vi lasciamo con la vicenda di 2 fratelli, di cui uno con la Sindrome di Down.

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.