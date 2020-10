Il contatto “pelle a pelle”: importantissimo per i neonati

Il contatto “pelle a pelle” tra la mamma e il suo neonato è importantissimo e fa bene ad entrambi, inoltre aumenta le probabilità un allattamento esclusivo e duraturo.

Il contatto immediato tra mamma e bambino è importante già nei primissimi momenti di vita del bambino fin da subito il bambino ha bisogno di un contatto immediato e prolungato con la madre “pelle a pelle“. Anche se appena nato il bambino è in grado di trovare da solo il seno della madre. Questo momento è noto come bonding “importantissimo per un allattamento esclusivo e duraturo.

Bonding: il contatto “pelle a pelle”

Nel bonding il bambino nudo, coperto solo sulla schiena da un panno, è a pancia in giù sul petto nudo della mamma, in modo che abbia il naso e la bocca liberi per respirare; a questo fine meglio indossare una camicia da notte che si possa aprire davanti.

Quando il bambino è tenuto pelle a pelle riesce a sentire il il battito del cuore della mamma, il suo respiro, il sudore, il contatto tra i due è completo.

Questo contatto lo conforta e lo aiuta ad abituarsi al nuovo ambiente. Grazie al bonding il bambino riesce a normalizzare:

il battito cardiaco

la respirazione

il livello di zuccheri nel sangue

il calore del suo corpo

Inoltre questo contatto favorisce

la costruzione di un bellissimo e intimo legame tra mamma e neonato

aiuta quest’ultima ad avere la montata lattea, rilassandola e aumenta la produzione di latte

aiuta il bambino ad attaccarsi al seno da solo

Non c’è alcuna ragione medica o controindicazione perché il bimbo non venga in contatto pelle a pelle con la mamma dopo il parto, le procedure mediche non dovrebbero interferire. Il neonato dovrebbe essere semplicemente appoggiato sulla mamma, nessuno dovrebbe forzarlo a fare niente. Il piccolo dovrebbe essere lasciato in verticale sull’ addome della mamma e lasciato alla ricerca del seno

Quindi è importante che le mamme faavoriscano il più possibile il bonding con il loro neonato:

sia il prima possibile dopo la nascita

che successivamente almeno per un’ora o più al giorno

Il bonding infatti è importante anche dopo.

I benefici si estendono anche ai prematuri e in caso di cesareo

come testimoniato dalla canguro terapia, di cui abbiamo parlato in un’altro articolo “CANGURO TERAPIA SUI PREMATURI: EFFETTI POSITIVI ANCHE DOPO 10 ANNI”

Persino i bambini che hanno bisogno di ossigeno possono giovarsi del contatto pelle a pelle che li aiuta a ridurre il consumo di ossigeno via mascherina.

Raccomandato anche in caso di cesareo. Anche se il neonato non si attacca al seno nelle prime due ora il contatto pelle a pelle rimane comunque importante per entrambi.

Non bisogna andare in panico se il piccino non si attacca subito, il bimbo deve mangiare quando ne sente il bisogno e mostra segni di essere pronto, tenendolo vicino alla mamma questo sarà evidente. Forzarli è controproducente.

Care unimamme cosa ne pensate di questi consigli di cui parla l’opuscolo del ministero della salute “allattare al seno un’investimento per la vita”? Personalmente non ne avevo dubbi, quando allattavo i miei piccoli li tenevo spesso nudi contro il mio addome, adoravo stare cosi, annusarli e avere con loro un contatto cosi intimo. Piaceva moltissimo anche a loro. Ancora oggi ripenso a quei bellissimi momenti ineguagliabili!

