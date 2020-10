Matrimonio a prima vista: Andrea Ghiselli e Nicole Soria

Andrea Ghiselli e Nicole Soria sono una delle coppie di Matrimonio a prima vista, programma giunto alla quinta edizione.

Unimamme, è da poco trascorsa la seconda puntata della quinta, nuova edizione italiana dello show Matrimonio a prima vista, in onda n chiaro su Real Time ogni martedì alle 21.20.

Matrimonio a prima vista: Andrea e Nicole

Vediamo insieme questa coppia: chi sono Andrea Ghiselli e Nicole Soria.

Andrea Ghiselli è un 28enne di Vallefoglio, in provincia di Pesaro ed è un ristoratore con un’attività insieme alla sua famiglia.. Andrea è appassionato di tanti hobby, ma in particolare di tiro al piattello “L’amore per me è un concetto particolare. Ho avuto diverse storie, mi sono divertito tanto ma una delle cose che mi manca è amare una persona” ha dichiarato.

Nicole Soria invece è una 29enne di MIlano, dove lavora come contabile.

Nicole è appassionata di scarpe e borse e le piace molto ballare. «Tre obiettivi della vita: un bel percorso di carriera, avere una famiglia e dei figli e infine essere felice. Ho tanta voglia di mettermi in gioco e di innamorami».

Secondo i 3 esperti questa coppia ha un’affinità del 79% . Sempre secondo loro Nicole ha una personalità un po’ narcisa e persino egocentrica, Andrea invece pare una persona socievole e generoso.

Ricordiamo che in questo show le coppie vengono scelte da tre esperti, una sessuologa, uno psicoterapeuta e un sociologo. I prescelti si incontrano nel giorno del matrimonio e dopo un certo periodo devono decidere se continuare a stare insieme o separarsi.

Unimamme, secondo voi questa coppia di cui si parla su Novella 2000 funzionerà? Che cosa ne pensate di Andrea e Nicole? Noi vi lasciamo con un doloroso segreto nel passato di Andrea.

