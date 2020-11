La Disney ha realizzato un corto dove racconta, visto il momento, la bellezza di poter vivere il Natale insieme alla propria famiglia.

Nel periodo che stiamo vivendo sarebbe davvero un sogno poter trascorrere il Natale insieme ai propri cari, amici e familiari.

Purtroppo però il virus Covid19 corre veloce e anche se una causa farmaucetica ha annunciato che i test su un vaccino realizzato danno effetti positivi ci vorrà ancora del tempo per vederlo in commercio e soprattutto disponibile.

E a causa di ciò è molto probabile che anche il Natale sarà diverso dagli altri anni: scordatevi, quindi, cenoni infiniti, notti a giocare a carte o a tombola, addio riunioni di famiglia.

Per molti sarà un sollievo, per tanti altri una grande delusione e una tristezza infinita perché si sa il Natale è uno dei momenti più magici dell’anno.

Tuttavia con la minaccia di un lockdown che avanza sempre di più, è impossibile pensare di poterlo vivere come è sempre stato fatto.

Così la Disney ha colto la palla al balzo per realizzare un corto in cui le protagoniste sono una nonna, una bambina e un pupazzo vintage di Topolino che ha già fatto innamorare tutti coloro che hanno avuto l’opportunità di vedere il video.

La Disney e il grande sogno di un Natale in famiglia

Il corto si intitola Una famiglia, infinite emozioni e la storia è ispirata ai temi delle tradizioni, dell’unione familiare e della nostalgia attraverso due personaggi: nonna Lola e sua nipote.

Oltre alle due protagoniste sarà presente anche come Co-protagonista un peluche vintage di Topolino che si presenta come un amatissimo giocattolo, regalato a Lola da suo padre quando era ancora una bambina nel 1940.

Topolino, ovviamente, diventa una grande fonte di ricordi per Lola che rimembra i bei vecchi momenti trascorsi insieme al padre. Ora però il pupazzo è il simbolo del legame con l’attuale nipote, finendo per diventare successivamente ispirazione per un’emozionante sorpresa di Natale.

La storia è raccontata dalla cantante britannica candidata al premio Ivor Novello Rising Star, Griff, che interpreta il brano Love Is A Compass.

Ecco cosa ha dichiarato Tasia Filippatos, SPV Disney EMEA, parole che si leggono su Blog Screenweek: “Il Natale è un momento per donare e per ricevere. Siamo felici di lanciare questa campagna per le festività supportando il nostro partner benefico di lunga data Make-A-Wish®. Il nostro obiettivo era di raccontare una storia universale che ispira attraverso i temi della famiglia, dell’amore e delle speciali tradizioni delle feste. Ci auguriamo che i fan Disney apprezzino il cortometraggio”.

Il corto, quindi, come sostiene anche la Filippatos è stato realizzato in collaborazione con Make-A-Wish, tanto che il peluche di Topolino Vintage è in vendita presso tutti gli store della Disney e il ricavato andrà a supporto delle azioni portate avanti proprio dall’associazione Make-A-Wish.

Anche Luciano Manzo, Presidente e Ceo di Make-A-Wish International ha voluto fare qualche dichiarazione a riguardo: “I nostri 40 anni di partnership con Disney hanno già aiutato a realizzare tantissimi desideri per i bambini in tutto il mondo e siamo davvero entusiasti di far parte di questa campagna di Natale. Il periodo delle feste è un momento molto significativo per moltissime famiglie per celebrare ricordi speciali, ed è meraviglioso avere l’opportunità di esaudire ancora più desideri speciali con il sostegno di Disney. Speriamo che il pubblico ami il cortometraggio e si lasci emozionare”.

Insomma non resta che farsi ispirare e trasportare da questa magica storia natalizia, con la speranza di poter vivere tutti un Natale sereno e magari Covid-free.

E voi unimamme farete vedere il nuovo corto della Disney ai vostri bimbi?

