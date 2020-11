By

Impariamo come usare un saturimetro, come leggerlo in modo efficace affinché diventi un prezioso alleato.

Unimamme, in questo periodo c’è uno strumento legato alla nostra salute che stiamo imparando a conoscere: il saturimetro.

Saturimetro o pulsossimetro: averlo in casa è fondamentale

Lo abbiamo certamente sentito citare spesso e, naturalmente, ci saremo interrogate sulla sua funzione e il funzionamento. Ecco quindi alcune preziose informazioni al riguardo.

LEGGI ANCHE: MALATI A CASA: IL PROTOCOLLO PER LE CURE DEL MINISTERO

Il saturimetro è venuto alla ribalta in merito alla lotta alla Covid – 19, i medici infatti lo ritegono un dispositivo salvavita e molto utile e pratico da tenere a casa. Chiariamo subito che è noto anche come pulsossimetro.

è un dispositivo portatile

non invasivo : è sufficiente utilizzare il dito, perché ricco di capillari per avere un segnale PPG da cui estrarre informazioni sull’ossigenazione del sangue e attività cardiovascolari

: è sufficiente utilizzare il dito, perché ricco di capillari per avere un segnale PPG da cui estrarre informazioni sull’ossigenazione del sangue e attività cardiovascolari costa poche decine di Euro

misura la frequenza cardiaca ma anche la quantità di ossigeno presente nel sangue (aspetto fondamentale se si è malati di Covid – 19)

LEGGI ANCHE: ISOLAMENTO DOMICILIARE PER COVID: COSA FARE, QUALI SONO I PARAMETRI

Come funziona:

sono sfruttati principi ottici per cui una sorgente luminosa (led) emette luce a una certa lunghezza d’onda che attraversa il dito

una parte della luce viene catturata dal sangue

attraverso un fotodiodo posizionato in opposizione al primo, verrà quantificata la luce uscente dalla superficie che darà informazioni sulla saturazione del sangue

L’emoglobina contenuta nel sangue e che trasporta l’ossigeno in tutto il corpo modifica il picco di assorbimento a seconda della quantità di ossigeno legato.

se l’intervallo è di 600 – 805 nm vuol dire che la Hb (emoglobina) è povera di O2

vuol dire che la Hb (emoglobina) è povera di O2 se l’intervallo è tra 805 – 1000 nm: il sangue è ben ossigenato

Il saturimentro possiede 2 led su una clip che lavorano tra:

660 nm: luce rossa

900 nm: infrarosso

rileva picchi per bassi valori di lunghezza d’onda: sangue povero di ossigeno

picchi più alti: sangue ricco di ossigeno

LEGGI ANCHE: CORONAVIRUS: COME PREVENIRE IL CONTAGIO IN CASA

Il saturimetro quantifica anche:

la frequenza cardiaca: quando il cuore è in sistole (in contrazione) eietta una quantità di volume di sangue nella circolazione sistemica, le fluttuazioni causano picchi positivi per le sistole e negativi per le distole

(in contrazione) eietta una quantità di volume di sangue nella circolazione sistemica, le fluttuazioni causano picchi positivi per le sistole e negativi per le distole frequenza cardiaca contando i picchi positivi

Saturimetro e Covid

Il saturimetro, come accennato, è molto importante se abbiamo la Covid – 19, perché ci aiuta ad accorgerci se il livello di O2 nel sangue è basso, ciò vuol dire che c’è qualcosa che non va nei polmoni.

Potrebbe infatti esserci un problema negli alveoli che, se non lo sapete, è il luogo dove avviene lo scambio di ossigeno e anidride carbonica con il sistema cardiovascolare.

Quando i valori sono normali e quando no:

i valori normali di ossigenazione vanno dal 97% in su per soggetti sani

possono scendere fino a 94% per anziani e persone con patologie, ma sono ancora accettabili

tra 91- 94: lieve ipossiemia (deficit di ossigenazione del sangue)

(deficit di ossigenazione del sangue) tra 86 e 90: l’ipossiemia è moderata

sotto l’85% la situazione è grave

Come effettuare efficacemente la misurazione:

sempre nella stessa posizione

senza guanti

senza smalto per le unghie

ci sono persone che sono affette da patologie che causano cattiva circolazione nelle dita: fategli scaldare le dita

Walking test:

utilizzate il saturimetro a riposo

poi utilizzatelo di nuovo dopo una camminata di 6 minuti in casa: se la saturazione non varia i vostri polmoni funzionano bene

Il saturimetro può essere utile anche per attacchi d’ansia, che provocano affanno, in questo caso avere problemi respiratori non vuol dire avere la Covid – 19, l’allarme del saturimetro si spegne.

Unimamme, cosa ne pensate di queste indicazioni di cui si parla su Bio medical cue? Noi vi lasciamo con approfondimenti su quando fare i tamponi.

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.