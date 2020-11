The Crown 4: il principe Carlo e William su tutte le furie

Su Netflix è arrivata la quarta stagione di The crown, serie dedicata alla monarchia inglese, che questa volta ha qualcosa da dire.

Unimamme, dal 15 novembre scorso è arrivata su Netflix la quarta stagione di The Crown, creatura di Peter Morgan che ne ha curato la realizzazione a 360° gradi e che ne ha fatto una delle serie più seguite e amate sulla piattaforma streaming.

The Crown: i reali sotto il microscopio

Per chi non fosse dipendente dalle serie tv e ne sentisse parlare per la prima volta, The Crown è una serie di genere storico drammatico che racconta vita della regina Elisabetta II e della sua famiglia dal momento della successione al trono via via nelle varie epoche.

In questi anni The Crown ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti importanti, risultando quindi una delle più attese, non solo dagli appassionati della monarchia inglese. Il quarto capitolo inoltre aveva creato notevoli aspettative perché affronta la storia d’amore tra Carlo e Diana e tutto quello che è legato a questo dramma. The Crown narra infatti l’incontro tra Carlo e Diana quando lei era ancora adolescente, sviluppandone il rapporto fino alle nozze e agli anni difficili del matrimonio.

Pur trattandosi di una narrazione sobria su avvenimenti che sono ancora piuttosto recenti e su cui è a disposizione molto materiale, gli attuali reali non hanno preso molto bene alcuni dettagli, nella serie infatti si vede una Diana giovanissima e bulimica e non si lesina sulla relazione clandestina di Carlo con Camilla che, ricordiamo, lui ha sposato dopo la morte di lady D.

I tabloid inglesi, in modo particolare il The Sun riportano che i più arrabbiati sono il principe Carlo e suo figlio, il duca di Cambridge, il principe William. William non è contento, secondo le fonti, “perché vede che entrambi i genitori sono sfruttati in modo falso e semplicistico per fare soldi. Tutto questo sarebbe ingiusto perché molte delle cose non rappresentano la realtà”.

Il principe Carlo, non risparmia frecciate perché la serie avrebbe stravolto il suo rapporto con Camilla Parker Bowl, sempre le fonti riportano “hanno inventato cose solo per arricchire il dramma senza pensare ai sentimenti di una famiglia”.

Infine c’è la questione di Harry e Meghan che si sono dimessi dal ruolo di senior della famiglia reale e hanno stretto un contratto da 75 milioni di sterline con la nota piattaforma di streaming per produrre documentari e altri programmi.

Una fonte ha rivelato al Mail on Sunday: ““Ci sono perplessità sul fatto che Harry abbia preso milioni dalla società che sta dietro a tutto questo. Dopo tutto, da dove vengono gran parte dei profitti di Netflix? DaThe Crown“.

Unimamme, voi cosa ne pensate di queste critiche mosse a questa serie tv? La state seguendo? Vi piace?

