Matrimonio a Prima Vista: Giorgia e Luca si sono lasciati. Cosa è successo?

By

Durante la puntata finale di Matrimonio a Prima Vista Italia, per la coppia formata da Luca e Giorgia sembrava andare tutto per il meglio: i due avevano deciso di continuare la loro relazione ma, mesi dopo, qualcosa è andato storto e i due si sono lasciati. Cosa è successo?

Innamorati e complici: così sono apparsi Luca e Giorgia negli schermi al momento della puntata dedicata alle decisioni finali. I due avevano deciso di continuare la loro relazione e di regalarsi nuove opportunità per conoscersi stupedo gli esperti: l’esperimento aveva funzionato a pieno.

Tuttavia, nella puntata di Matrimonio a Prima Vista che andrà in onda la prossima settimana, le coppie parleranno del loro rapporto a distanza di qualche mese dall’inizio dell’esperienza. Secondo i rumors, la coppia che più stupirà i telespettatori sarà quella composta da Giorgia e Luca che, al contrario di ogni previsione, si è improvvisamente separata.

LEGGI ANCHE: Matrimonio a Prima Vista shock: la nuova coppia che non ci aspettavamo

Ecco cosa è successo tra i due e quali eventi sono stati alla base della rottura del loro rapporto.

Matrimonio a Prima Vista: i motivi della separazione di Giorgia e Luca

E’ufficiale: Giorgia e Luca, la coppia più complice e innamorata di Matrimonio a Prima Vista Italia, si sono definitivamente separati. I due non si tollerano più al punto tale da richiedere separati il colloquio con gli esperti.

Entrambi, quindi, hanno fornito una loro versione di questo avvenimento.

“Ci siamo lasciati un mese dopo il sì. Giorgia ha una gelosia tremenda e non mi ascoltava più“, ha rivelato Luca agli esperti. Giorgia, infatti, non avrebbe mai accettato il rapporto di profonda amicizia e confidenza che Luca conserva con la sua ex fidanzata.

Giorgia, invece, intervistata da sola, ha raccontato agli esperti la sua versione dei fatti. “Non mi ha mai dato il tempo di accettare l’amicizia con la sua ex fidanzata. Non è facile sentirsi dire da parte di un marito che la ex è la persona più importante della sua vita e che avrebbe scelto lei“, ha confessato Giorgia agli interlocutori.

La donna ha anche rivelato di aver controllato il cellulare di Luca – una cosa bruttissima a suo dire – e di aver scovato una verità terribile. “Ho visto una nota vocale che lui aveva mandato all’ex e l’ho ascoltata: mi aveva registrato durante una nostra discussione e gliel’aveva inviata“, ha concluso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Real Time (@realtimetvit)

L’appassionata storia tra i due si è quindi conclusa in malo modo al punto tale che Giorgia e Luca non vogliono neanche più rivolgersi la parola. Che triste esito per tutti quelli che ci avevano creduto.

E voi Unimamme, avete seguito il programma? Che ne pensate?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.