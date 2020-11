Studi condotti da una nota testata testimoniano la presenza di una sostanza pericolosa in un prodotto molto diffuso sulle nostre tavole.

Unimamme, tutte noi scegliamo con cura i prodotti da mettere sulle nostre tavole, preferendo alcuni marchi rispetto ad altri.

Erbicida sulle nostre tavole: come succede

Purtroppo a volte, quando vengono condotte delle analisi serie sui cibi si hanno delle sorprese anche su ciò che ci sembrava affidabile.

Ecco quindi come un’indagine accurata come quella condotta da Salvagente per capire quali tipo di pasta agli spaghetti sono sicuri in termini di sicurezza alimentare.

Sono state analizzate 20 marche di spaghetti e in alcune di essere sono state rinvenute tracce di glifosato. In Settembre infatti l’Istat aveva parlato di come l’import di grano canadese e di conseguente glifosato sia arrivato a 1,1 miliardi di chili su 2,5 miliardi importati complessivamente dall’estero.

Dalle analisi compiute si può ipotizzare che il carico di grano canadese arrivi con l’arbicida glifosato probabile cancerogeno per la larc. Su 20 prodotti oggetto di test, in 7 sono state trovate tracce di glifosato. Ecco quali sono le marche in cui è stato trovato l’erbicida:

Divella

Esselunga

Eurospin

Garofalo

Lidl

Rummo

Agnesi

Per sei di questi: Divella, Esselunga, Eurospin, Garofalo, Lidl e Rummo il grano proviene anche da Paesi extraeuropei e tra di essi, molto probabilmente, c’è anche il Canada.

Purtroppo non si può avere la certezza che si tratti di grano proveniente dal Canada perché la normativa sull’etichettatura sull’etichettatura permette alle aziende di poter indicare la provenienza solo in modo generico, come Ue o non Ue.

Bisogna sottolineare che il glifosato era presente anche in altri campioni, ma la sua concentrazione era sotto i limiti di legge, per esempio negli spaghetti Agnesi con grano 100% italiano. Anche quando è presente in quantità molto basse l’erbicida può essere pericoloso. Uno studio dell’Università di Turku in Finlandia pubblicato su Science Daily ha scoperto come il 54% delle specie batteriche intestinali del nucleo umano siano sensibili alla presenza di questo erbicida. Gli effetti sul microbiota umano sono seri.

Secondo altre ricerche il glifosato influenza addirittura il nostro sistema endocrino. In uno studio pubblicato su Chemosphere un terzetto di scienziati ha scoperto che il glifosato aveva 8 caratteristiche su 10 associate a sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino. L’esposizione cronica a basse dosi di questa sostanza può avere un impatto sulla funzione ovarica.

Dulcis in fundo l’erbicida finora incriminato non è l’unico riscontrato nei campioni analizzati.

Unimamme, cosa ne pensate di questa analisi del Salvagente?

