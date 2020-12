Panariello: “sono diventato un comico a causa della mia famiglia”

Nel corso di un’intervista Giorgio Panariello parla della sua famiglia e di come è stata molto particolare.

Giorgio Panariello è un noto comico e cabarettista italiano. Nel 2006 ha persino condotto un’edizione del Festival di Sanremo.

Panariello parla della sua famiglia

Non tutti sanno però che Pariello è stato allevato dai nonni e ha una situazione famigliare piuttosto particolare.

Ne ha parlato lui stesso in una recente intervista.

Panariello è cresciuto quasi senza quasi conoscere la madre e il padre, di quest’ultimo, ancora tutt’oggi ignora l’identità, ma a fargli da genitori sono stati i nonni materni. Il nonno Raffaello era il suo Babbo “Aveva con me un rapporto di assoluto amore”.

Sua nonna Bonaventura è stata la sua Ma’, sua mamma “quella che ancora adesso nella mia testa è mia madre”. Raffaella invece è la donna che l’ha messo al mondo, ma che è stata solo una presenza saltuaria nella sua vita. La vedeva in occasione delle feste quando arrivava con un uomo al fianco sempre diverso “ci ha nascosto i nostri veri padri. Non posso dire di non volerle bene, ma non è nulla in confronto all’amore che porto per la Bona“.

Panariello aveva anche un fratello minore, Franco, che purtroppo ha trascorso l’infanzia in un istituto e, nove anni fa, è morto dopo un’esistenza turbolenta. “Franchino è un’anima perduta che alla fine si era ritrovata”. Alla sua storia il comico ha dedicato un libro: “io sono mio fratello”.

Quando aveva 8 o 9 anni il comico si è accorto che, nella sua famiglia, niente era come sembrava. Chi pensava fossero i suoi fratelli in realtà erano i suoi zii, i genitori, “la signora che veniva ogni tanto mia madre, mio padre mai visto…Insomma, famiglia bislacca mi sembra riduttivo. Era un circum Barnum, a me ha dato questo spirito di riscatto che mi ha permesso di fare un mestiere che mi permettesse di sdrammatizzare“.

Panariello ora ha 60 anni, ma ha ancora un po’ di curiosità nei confronti dell’identità del padre. “Ricordo che ai primi tempi in cui facevo tivù, ogni volta che Raffaella mi chiamava a Carràmba! Che sorpresa oppure Maria De Filippi a C’è posta per te, io avevo l’ansia che veramente avessero trovato mio padre”.

Il comico vorrebbe solo sapere perché l’uomo non si è mai fatto vedere, ipotizza persino che magari nemmeno lo sappia.

Unimamme, cosa ne pensate delle parola di Panariello sul Corriere? Vi lasciamo con un uomo cresciuto senza padre che aiuta i ragazzi come lui.

