Neonata morta per denutrizione: aperta un’inchiesta a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno.

Tragedia in provincia di Napoli per la morte di una neonata di appena un mese. Stando a quanto si apprende, la piccola sarebbe deceduta per denutrizione o malnutrizione. Arrivata già grave in ospedale, la bambina è deceduta dopo una settimana dal ricovero.

LEGGI ANCHE: NEONATO ABBANDONATO IN UN SACCHETTO DI PLASTICA: TROVATO IL RESPONSABILE

Una vicenda che ha sconvolto la comunità locale e tutta Italia. Un dramma che si sarebbe consumato in un contesto di emarginazione economica e sociale. Cosa è successo.

Neonata morta per denutrizione: aperta un’inchiesta

Morire per denutrizione a un solo mese di vita, in Italia, in Europa, non in un Paese in via di sviluppo o sotto i bombardamenti. È quello che è accaduto a una neonata di Angri, che il 3 dicembre scorso è morta all’ospedale di Nocera Inferiore, in provincia di Napoli, per denutrizione o malnutrizione.

La piccola era nata il 30 ottobre scorso all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia e risiedeva con la famiglia ad Angri. I genitori vivevano nella casa della madre del papà. Era stato proprio il papà, il 27 novembre, ad accorgersi che la figlioletta non stava bene e decidere di chiamare i soccorsi. La neonata è apparsa subito in gravi condizioni ed è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

A quanto si apprende, sembra che il latte della mamma non fosse abbastanza o non fosse sufficientemente nutriente. I genitori non si sarebbero resi conto di questa mancanza oppure, secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, non sarebbero usciti di casa e non avrebbero chiesto aiuto per la paura del Covid-19. Così riporta Repubblica, nell’edizione di Napoli.

La famiglia della neonata viveva in una condizione difficile. I genitori, entrambi disoccupati, avevano difficoltà economiche e venivano da un passato difficile, con abbandoni durante l’infanzia. Nonostante la loro complicata situazione economico sociale, la famiglia non ha mai chiesto aiuto, nemmeno ai servizi sociali del loro comune di residenza. Se i genitori della neonata morta vivevano in queste condizioni, pare conosciute nel loro paese, viene tuttavia da chiedersi perché nessuno sia intervenuto ad aiutarli.

LEGGI ANCHE: NEONATA ABBANDONATA E POSITIVA ORA CERCA CASA

A far precipitare la situazione della neonata purtroppo, c’è anche il fatto che la bambina non era stata mai visitata da un pediatra dopo la nascita in ospedale e il suo ingresso nella casa dei genitori. Un’altra circostanza che testimonierebbe lo stato di abbandono in cui viveva la famiglia e che solleva ulteriori interrogativi sul perché nessuno sia intervenuto nemmeno in questo caso. Una bambina appena nata che non è sottoposta ai controlli e alle visite mediche di routine dopo la nascita.

Se un pediatra l’avesse visitata, si sarebbe accorto subito delle sue condizione di malnutrizione. Anche perché alla nascita la bimba pesava 3,2 kg, quindi era nel peso normale. Quando è arrivata in ospedale a Nocera Inferiore, invece, aveva perso un chilo. Un calo di peso molto grave per un neonato.

I medici dell’ospedale Umberto I hanno fatto di tutto per salvarla, la neonata purtroppo è morta dopo una settimana di coma. I danni della denutrizione erano diventati irreversibili.

Ora sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta giudiziaria dalla Procura dei minori e da quella ordinaria di Nocera Inferiore, da parte del pubblico ministero Viviana Vessa. Sul caso indagano i carabinieri del nucleo operativo di Nocera Inferiore, coordinati dal comandante Giuseppe Di Gangi.

Resta l’amarezza per un caso che forse si poteva evitare e che nasce dallo stato di abbandono di una famiglia con fragilità che andava aiutata.

LEGGI ANCHE: NEONATA POSITIVA AL COVID ABBANDONATA IN OSPEDALE: MAMMA IRREPERIBILE

Che ne pensate unimamme di questa tragedia?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.