Regina Elisabetta: trovata la sosia, bellissima

Una foto delle principessina Charlotte mostra la sua somiglianza con una parente.

Unimamme, anche a voi sarà capitato di fare il gioco delle somiglianze con i vostri figli.

Charlotte ed Elisabetta II: due reali a confronto

Sicuramente lo fanno anche i sangue blu inglesi.

Di recente, sull’account Instagram di People è apparsa una foto recente della principessina Charlotte, vicina alla bisnonna da bambina.

Quando viene pubblicato un nuovo scatto dei piccoli Cambridge tutti si scatenano cercando qualche somiglianza con i vari parenti. Nel caso di Charlotte pare che la secondogenita dei duchi di Cambridge somigli molto a papà William e alla bisnonna Elisabetta, che quest’anno non avrà gli amati nipotini per casa, viste le restrizioni sul Covid in Uk.

Qualcun altro sostiene invece che la piccola, quarta in linea di successione al trono, abbia i tratti di nonna Diana, di cui peraltro porta anche il nome. Charlotte però non ricorda la Queen solo nelle espressioni, ma anche nel carattere e nella spigliatezza davanti all’obiettivo, come si legge su Vanity Fair.

Per esempio, quando durante il primo lockdown era stato registrato un filmato in cui i principini battevano le mani per onorare i sanitari lei è stata la prima a iniziare, seguita dai fratelli. Il fatto che, in realtà, sia lei a comandare, tra i figli di William e Kate, è confermato persino da Elisabetta II in persona che, durante un evento, ha ammesso: “è lei che comanda a bacchetta George”.

In comune lei e la famosa bisnonna hanno anche la passione per i cavalli. Anche la sovrana, come è noto, è una grande appassionata di cavalli. Pare che la piccola Charlotte sia già in grado di stare a cavallo.

Unimamme e voi avevate colto tutte queste somiglianze?