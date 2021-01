10 regole per evitare il divorzio nel primo anno di vita del bambino

Nel primo anno di vita del bambino le mamme sono esauste e facilmente irritabili! Sono sottoposte a una vera e propria tortura fisica, mentre imparano ad occuparsi di un’altra vita. Ecco quindi cosa devono evitare di dire i papà per scongiurare il divorzio.

Una mamma blogger ha voluto stilare una lista di regole e di richieste da fare ai papà per evitare complicazioni nella coppia nel primo anno di vita del bambini.

10 cose che i papà devono evitare di dire a una mamma nel primo anno di vita del bambino: pena il divorzio

Laura Wright, una mamma blogger, ha fornito qualche saggio consiglio ai neopapà e quindi alle mamme. Eccoli di seguito:

1- Dire “sono un po’ stanco“. Certo che un papà può essere stanco. Potrebbe anche essersi svegliato durante le poppate notturne, lavorare duramente, ma davvero non è paragonabile.

2- Chiamare per dire: “questa sera tornerò tardi”. Ci sono giorni che le mamme sentono di essere chiuse in casa da centinaia di anni con un bimbo piangente e che ha costantemente bisogno di cibo. Il ritorno a casa del papà è il picco della giornata e le mamme fanno il conto alla rovescia dei minuti che mancano all’arrivo del papà. Il solo pensiero che il compagno sia in ritardo può fare impazzire.

3- Tornare a casa e dire: “ho lavorato tutto il giorno ho bisogno di una pausa“. Ci sono giorni che le mamme non mangiano, non si lavano, non si vestono, non escono. Papà per favore siate comprensivi, e abbiate pazienza se le neomamme si lanciano su di voi nell’istante esatto in cui siete entrati in casa. E’ un salvavita.

4- Svegliarsi e commentare: “ha dormito bene vero?”: Mai dare per scontato che il bambino abbia dormito se il papà ha riposato, perché nella maggior parte dei casi la mamma è stata sveglia tutta la notte. In alternativa si può chiedere: “com’è andata la tua notte?”

5- Dire: “penso che abbia fatto la cacca“. Se sentite l’odore, cambiatelo.

6- Trascorrere del tempo di qualità col bambino per dare alla mamma un po’ di relax e poi dire “vieni a vedere” ogni due minuti. E’ chiaro essere eccitati nello scoprire cosa può fare un bambino ed è giusto volerne parlare, ma le mamme hanno anche bisogno di mangiare, dormire e fare pipì da sole. Torneranno.

7- Cambiare il bambino senza allacciare tutti i bottoni del body. Non si fa.

8- Non ascoltare i milioni di istruzioni che la mamma prepara la prima volta che deve uscire. E’ bene capire che la prima volta che le mamme lasciano il bambino siano nevrotiche quindi per favore ascoltate le istruzioni e annuite.

9- Mai dire che sembriamo forti. Anche se le mamme sono esauste, fuori forma, un complimento può solo che far loro bene.

10- Dire agli amici che state facendo i babysitter. Non siete i babysitter perché i figli sono vostri.

Che aggiungere unimamme? A questa simpatica lista ne aggiungiamo un’altra con 23 idee per aiutare una neomamma.

Che ne pensate di questi consigli?