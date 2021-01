Emergenza Covid: le scuole chiuse in Europa. Cosa bisogna sapere.

La riapertura delle scuole è stata rimandata in molti Paesi europei dopo la fine delle vacanze di Natale a causa dell’emergenza Covid-19. Nonostante le restrizioni adottate per il periodo natalizio un po’ in tutta Europa, purtroppo gli incontri in famiglia e ancora prima lo shopping per i regali, insieme agli assembramenti davanti ai locali, hanno tenuto alta la curva dei contagi.

Le restrizioni non sono bastate, negli ospedali i ricoveri sono in aumento, così come crescono i posti occupati nelle terapie intensive. Nel Regno Unito la variante inglese del virus, molto più contagiosa, sta creando una situazione drammatica, con i contagi intorno ai 60mila al giorno e i morti giornalieri che hanno superato quota mille.

Per contenere i contagi, molti Paesi europei hanno rimandato la riapertura delle scuole, almeno quelle secondarie, come è accaduto in alcune regioni in Italia.

Emergenza Covid: scuole chiuse in Europa

Non c’è solo l’Italia in didattica a distanza. Se le scuole superiori hanno riaperto oggi, lunedì 11 gennaio, al 50% di presenze in alcune regioni italiane, in altre la riapertura degli istituti è stata addirittura rimandata alla seconda metà mese o addirittura a inizio febbraio.

Le regioni, infatti, hanno preso provvedimenti diversi, a seconda della diffusione dei contagi sul proprio territorio, rinviando ulteriormente le lezioni in presenza alle superiori, che sono ferme dalla fine di ottobre 2020, quando il governo reintrodusse la didattica a distanza per queste scuole, a causa della seconda ondata di contagi.

La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina si è battuta per la riapertura degli istituti, ma senza successo. Quando la data del 7 gennaio sembrava finalmente quella della ripresa delle lezioni in presenza, le regioni hanno adottato delle ordinanze per rinviarla, mentre il governo ha rimandato a lunedì 11 gennaio la riapertura. Un tira e molla che ha irritato le famiglie italiane e deluso quegli studenti che contavano di tornare sui banchi.

Un problema che, tuttavia, è comune a molti altri Paesi europei che all’inizio del nuovo anno hanno rimandato il ritorno in classe degli studenti. Non solo quelli delle scuole superiori, ma anche elementari e medie, in alcuni casi. La situazione comunque è eterogenea.

La Germania ha chiuso tutte le scuole, incluse quelle d’infanzia, fino al 31 gennaio. È il Paese europeo con la chiusura più lunga. Per fare un confronto, da noi in Italia solo le scuole superiori di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Calabria e Sicilia saranno chiuse fino a questa data. Mentre in Lombardia ed Emilia Romagna riapriranno il 25 gennaio. In alcuni Land tedeschi, tuttavia, il ritorno sui banchi avverrà prima. A Berlino le scuole riapriranno gradualmente già da lunedì 11 gennaio. In altre regioni le primarie riapriranno part-time il 18 gennaio. Le ultime classi delle elementari potrebbero tornare in classe il 25 gennaio. Come riporta The Local.

Un altro Paese che ha chiuso tutte le scuole è il Regno Unito. Decisione presa con il terzo lockdown adottato dal governo il 4 gennaio a causa del drammatico aumento dei contagi. Qui tutte le scuole, dalle elementari alle superiori resteranno chiuse fino a metà febbraio. Nel frattempo, le lezioni si svolgeranno con la didattica a distanza. L’unica eccezione è prevista per gli studenti vulnerabili e per i figli dei lavoratori essenziali, come quello della sanità, che invece potranno recarsi in classe. Nel Regno Unito sono stati anche annnullati gli esami.

In Austria è tornata la didattica a distanza dal 7 gennaio e anche la Repubblica Ceca la manterrà fino al 22 gennaio. Come riporta l’agenzia Agi.

La Croazia, la Slovenia, la Slovacchia e la Russia hanno deciso di prolungare le vacanze di Natale fino al 18 gennaio.

Mentre in Francia e in Belgio gli studenti di ogni ordine e grado scolastico, dalle elementari alle superiori, sono tornati regolarmente sui banchi lunedì 4 gennaio. In questi Paesi sono aperte anche le scuole d’infanzia o materne. Anche in Portogallo le lezioni in presenza sono riprese il 4 gennaio e il governo non chiuderà le scuole, nonostante la reintroduzione di un nuovo lockdown.

Anche in Spagna gli studenti sono tornati in classe dopo la pausa natalizia, i ritardi nella riapertura delle scuole in alcune zone del Paese sono dipesi piuttosto dal maltempo, con nevicate eccezionali a Madrid e dintorni.

In Grecia le scuole d’infanzia e primarie hanno riaperto oggi, lunedì 11 gennaio, dopo otto settimane di chiusura.

Ricordiamo anche il rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità su riapertura delle scuole e andamento dei contagi in Italia.

Che ne pensate unimamme di queste chiusure delle scuole in Europa? Meglio tenere tutto aperto, tutto chiuso o alternare lezioni in presenza e a distanza?