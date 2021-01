Mercoledì 27 Gennaio andrà in onda la prima puntata de “La Caserma”, il nuovo docu-reality di Rai Due: tra i protagonisti ci sono i LaPresa Twins, ecco chi sono!

Come annunciato, il prossimo mercoledì 27 Gennaio andrà in onda la prima puntata de “La Caserma”, un docu-reality per giovanissimi con un format tutto nuovo. Ben 21 tra ragazzi e ragazze, infatti, si metteranno alla prova in diverse sfide.

Il reality è ambientato a Levico Terme, in una famosa struttura adibita, per l’occasione, a caserma. I ragazzi e le ragazze protagonisti del programma dovranno affrontare regimi alimentari ristretti e prove di forza spaventose vestento i panni di un soldato del 1917.

Nonostante le polemiche sorte da coloro che hanno osservato ogni dettaglio con occhio attento e scrupoloso, il docu-reality è pronto e sui social sta già riscuotendo un grandissimo successo.

Tra i 21 provetti militari, oltre a figurate il già famoso George Cipulian, ci sono anche i LaPresa Twins, i gemelli più famosi dei social: ma chi sono? Scopriamolo!

La Caserma, chi sono i LaPresa Twins? Tutte le informazioni sulle star di TikTok.

I gemelli LaPresa, conosciuti grazie al loro successo su TikTok, si chiamano in realtà Nicholas e William e sono nati il 12 Marzo 1999. I 21enni di Bologna, hanno da tempo spopolato su TikTok, il famoso social network che attrae grandi e piccini dove contano quasi 8 milioni di fans.

I due sono sempre inseparabili, sia nella vita reale che sul web, dove hanno debuttato nel 2018 attraverso il loro canale Youtube. Il loro profilo Instagram, invece vanta 202mila followers.

William da bambino ha giocato in una squadra di calcio dilettantistica ed è tifoso sfegatato della Roma: il suo idolo indiscusso è Francesco Totti. Nicholas, invece, ama la musica e, in particolare, quella dei Guns ‘n’ Roses.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RaiDue (@instarai2)

William ha frequentato l’Istituto Superiore M. Malpighi, mentre il gemello l’OPSCT Aldrovandi Rubbiani venendo anche bocciato in terza superiore.

I due sono volti già conosciuti al piccolo schermo: i gemelli LaPresa hano già partecipato al tour di Fanta e spesso, sono stati presenti a UnoMattina su RaiUno.

E voi Unimamme, conoscevate le due star di TikTok? Che ne pensate?