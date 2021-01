Pampers e lo spot che cambia le regole della famiglia italiana

Pampers, la nota marca di pannolini, ha ideato un nuovo spot che presenta una famiglia decisamente moderna. Vediamolo insieme.

Pampers con il nuovo spot ha voluto sottolineare l’importanza, quando nasce un bambino, che tra il padre e la madre ci sia la parità nel distribuirsi i compiti. Per un figlio, infatti, è necessario che ci sia la madre come il papà ad occuparsi di lui.

Lo spot rivolto ai padri di Pampers

Lo spot pubblicitario di Pampers recita: “Non basta essere chiamato papà, devi diventarlo“. Nel video che dura 2 minuti, ideato da Leo Burnett, il marchio di prodotti per bambini ripercorre il ruolo di questo padre indiano, dall’inizio della gravidanza fino alla nascita di un figlio. Si ripercorrono le tappe, dal momento in cui porta la moglie in ospedale al travaglio, da quando il bimbo torna a casa a tutte le attività che ne conseguono. Anche al padre, infatti, spetta preparare il latte, cambiare il pannolino, svegliarsi nel cuore della notte per tranquillizzare il proprio figlio o anche insegnargli a parlare. ” I bambini hanno bisogno del loro papà tanto quanto hanno bisogno della loro mamma“, è il messaggio dello spot.

Nello spot, che si intitola “La promessa di un padre“, si precisa che così come ci vogliono due persone, un padre e una madre, per fare un bambino, ce ne vogliono due per crescerlo.

Sul sito Diaperstore della Pampers, infatti, si legge:” Figlio mio, hai aggiunto un’intera dimensione alla mia vita da quando sei nato. La paternità con te è un’avventura fantastica. Ogni giorno imparo cose nuove su di te e su di me, e non sapevo di avere così tanto amore da dare fino a quando non sei entrato nelle nostre vite. Sono felice che Pampers mi abbia offerto questa piattaforma per promettere il mio crescente amore per te, come padre. Mi fido di Pampers per te perché ti mantiene morbido e comodo come il piccolo bocciolo di rosa che sei. Sono qui per tutto, che si tratti di nutrirti, farti addormentare, giocare o cambiarti il pannolino. Allo stesso modo come tua mamma. Perché #ItTakes2.

Questo è un piccolo passo verso la parità dei diritti tra genitori in India. A tal proposito, vi ricordate la protesta delle donne indiane di qualche tempo fa per chiedere l’uguaglianza e i diritti?

Ecco il video condiviso da Pampers.

Unimamme cosa ne pensate di questa iniziativa di Pampers?