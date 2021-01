I pediatri Usa hanno lanciato un allarme molto chiaro alle famiglie, cioè quello di non far indossare ai bambini i giubbotti sui seggiolini.

Sulla sicurezza in macchina non si discute soprattutto quando ci sono di mezzo i bambini. Come è noto, secondo la legge, il seggiolino va tenuto in macchina fino a quando il bambino non ha compiuto 12 anni o ha raggiunto 150 cm di altezza.

In un articolo passato si è parlato dei rischi che possono incorrere i bambini quando si trovano all’interno del seggiolino.

Ora però i pediatri Usa hanno lanciato un nuovo monito alle mamme e i papà di tutto il mondo, raccomandandosi di non vestire troppo pesantemente i piccoli quando siedono sul seggiolino.

In particolare la loro raccomandazione è in riferimento ai giubbottini dei bambini che non possono essere troppo imbottiti perché potrebbero mettere in pericolo la vita del piccolo in caso di incidente.

In riferimento a questo c’è un nostro approfondimento che tratta l’argomento incidente in macchina attraverso dei consigli di una mamma.

Un monito da tenere in forte considerazione, dal momento che è stato emanato dall’American Academy of Pediatrics che riunisce tutti i pediatri statunitensi.

“No ai giubbotti sui seggiolini”, i pediatri lanciano l’allarme

Ecco cosa ha riferito l’Ente: “No a giubbotti super imbottiti per bimbi in seggiolino auto: non aderisce bene imbracatura e in caso incidente è pericoloso”.

Insomma pare che questi giubbotti così imbottiti o le giacche da neve siano pericolosissime in caso di incidente. I pediatri hanno dichiarato che in queste situazioni, durante l’urto, l’imbottitura soffice si appiattisce per la forza, lasciando spazio extra sotto l’imbracatura.

Quindi secondo i medici, un bambino potrebbe scivolare attraverso le cinghie ed essere sbalzato in avanti dal sedile.

Inoltre i pediatri si raccomandano di non tenere il seggiolino sempre in macchina, ma di riportarlo in casa quando non in uso.

Tenere questo a temperatura ambiente aiuta il piccolo a non disperdere il calore una volta in macchina e di conseguenza a non dover utilizzare dei cappotti troppo pesanti.

Ovviamente si possono usare cappellini, guanti, calzini o stivaletti per tenere il piccolo al caldo: accessori che non interferiscono con le cinghie del seggiolino.

Infine i pediatri consigliano di avere sempre un paio di guanti in più all’interno della macchina proprio per il bambino in modo da usarli a ogni evenienza.

Infatti consigliano di usare anche quelli con le dita semi scoperte nel caso in cui il bimbo abbia il vizio di succhiare il pollice.

E voi unimamme come vestite i vostri bimbi quando sono sul seggiolino?