Panettone avanzato, la ricetta top in 5 minuti per la colazione del week end

Se hai del panettone avanzato, ti spiego una ricetta top da preparare in 5 minuti: la colazione del week end sarà decisamente top.

Sono trascorsi pochissimi giorni dalla fine delle feste natalizie, eppure ci sono ancora tantissime famiglie che hanno degli avanzi. O che, addirittura, hanno ancora tantissimo cibo non consumato da dover smaltire. Se proprio recentemente ci è capitato di raccontarvi quale sia una valida alternativa al “classico” cotechino con lenticchie, ora non possiamo non svelarvi una ricetta sfiziosa da poter fare col panettone avanzato.

Così come la frutta secca, anche il panettone – o il pandoro – rappresenta un vero e proprio “must” delle feste natalizie. È proprio per questo motivo che non solo si è soliti regalarlo quando si è ospiti di qualcuno in quei giorni o, magari, giusto se si vuole fare un pensiero, ma si è anche abituati a comprarli in abbondanza per i giorni a seguire. Se anche voi, però, adesso avete seriamente intenzione di smaltire gli avanzi e di iniziare un regime alimentare sano e regolato, è bene che conosciate questa ricetta sfiziosissima per una colazione da urlo. Pensate, si prepara in solo cinque minuti, ma riuscirà a rendere felici davvero tutti.

Consuma così il panettone avanzato: la ricetta farà gola a grandi e piccini

Il motto degli amanti della cucina è proprio questo: non si butta via niente. Pertanto, l’obiettivo principale di coloro che amano stare tra i fornelli è quello di ridurre al minimo lo spreco. E di tentare di inventare sempre qualcosa di nuovo. La ricetta che vi stiamo per riproporre rispecchia alla grande questo pensiero. Di seguito, infatti, ti diremo come sia possibile consumare il panettone avanzato per una colazione da leoni da preparare in 5 minuti.

Tutto quello che vi occorre per questa ricetta super appetitosa è:

Panettone avanzato da poter dare la forma che più vi piace con un coppapasta o una formina;

Tantissimi pancake.

Si, avete letto proprio bene: vi stiamo per riproporre dei pancake con un cuore di panettone. Favoloso, non c’è che dire!

Se anche voi avete intenzione di iniziare una nuova giornata con la carica giusta e una buona dose di allegria, vi consigliamo di preparare questi sfiziosi pancake. Vi assicuriamo che faranno davvero gola tutti. Ed, addirittura, i vostri bambini vi chiederanno sicuramente il bis.

Come si preparano i pancake

Sapevamo per certo che la ricetta vi sarebbe piaciuta. È proprio per questo motivo che, se avete proseguito con la lettura, volete conoscere la ricetta dei pancake. Scopriamo insieme quali sono gli ingredienti e il procedimento da seguire:

1 cucchiaio di zucchero;

1 pizzico di sale;

1 cucchiaino di lievito per dolci;

1 bicchiere di latte;

2 uova;

Scarsi 200 grammi di farina;

50 ml di olio.

Questi sono, quindi, tutti gli ingredienti che ci occorrono, a seguire vi diremo qual è il procedimento da fare:

In una ciotolina di vetro inizia a mischiare: farina, zucchero, lievito e sale; Nel frattempo, mescola olio, uova e latte; Preparate le due ciotoline coi composti, versa il composto appena ottenuto con gli ingredienti liquidi in quello dei solidi ed amalgama il tutto; Mescola fino a quando non viene fuori un composto omogeneo e, soprattutto, senza grumi.

Fate molta attenzione: quando cuocete i pancake – e vi consigliamo di farlo con una padella antiaderente – inserite immediatamente il vostro panettone. In questo modo, ci sarà una perfetta “fusione” tra composto e il tipico dolce natalizio. Attendete, poi, qualche minuto e girate il tutto.

Semplicissimo, non c’è che dire. Magari, potreste farvi aiutare dalla vostra famiglia per la preparazione di questa colazione. Sarà un momento davvero speciale, perché – data la vita frenetica di tutti – è raro condividere questi dolci momenti con loro, e soprattutto indimenticabile. Provateci e poi fateci sapere.