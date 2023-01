Alessandro Borghese sfida diletta Leotta e fa scatenare il web

Quando sport…e padelle si uniscono, nel creare il binomio perfetto tra cucina italiana, benessere e divertimento, non può che esserci di mezzo lui, Alessandro Borghese.

Alessandro Borghese non è solo un maestro della cucina, ma è capace di coniugare costantemente la sua immagine a uno stile di vita vincente. Sportivo, di bella presenza, straordinario veicolo di marketing per le aziende nell’offrire la sua popolare immagine.

Abile chef, straordinario business-man, “uomo ovunque” nel mondo del food, imprenditore e ristoratore, ma soprattutto personaggio televisivo sempre sulla cresta dell’onda con trasmissioni che sono diventate un pietra miliare della programmazione nazionale.

Un personaggio così, è stato ed è capace, ancora oggi, con il suo immenso talento, di costruire e corroborare costantemente il suo successo, fuori e dentro la cucina: ed ecco che i social diventano il veicolo per raccontare la sua ultima impresa.

Alessandro Borghese è sempre più protagonista, oggi, in quella che è diventata ormai la sua città di adozione, Milano, dove ha costruito il suo impero ristorativo e dove muove i suoi passi come personaggio-testimonial delle più grandi aziende italiane.

Ed è per questo che il Padel Palace lo ha voluto tra i primi attori, nei giorni scorsi, tra i testimonial dell’open day, quando, davanti a quello che è stato certamente un pubblico gremito, ha aperto i battenti la più grande struttura indoor dedicata a quello che di certo è lo sport del momento, lo sport dei vip.

Anche Diletta Leotta sconvolge tutti: super sexy con la racchetta da padel

Radio 105 ha fatto da media partner ad un evento di grido, dove Borghese è passato dalle padelle…alle racchette del padel, e ha sfidato personaggi di grido quali Diletta Leotta, Max Giusti e Junior Calli.

Sul suo profilo Instagram, Alessandro Borghese, ha incarnato alla perfezione, e non è la prima volta, lo chef che si prepara al grande evento sportivo, le padelle…il padel, il legame è perfetto, mentre si muove ad arte nella sua cucina pronto a scendere in campo. Una promozione perfetta!

E c’è da giurare che anche Diletta Leotta e Max Giusti si sono preparati alla grande incontro, con il pubblico delle grandi occasioni che ha accolto in grande stile l’apertura del Padel Palace.

Il Padel, lo sport dei vip, sbarca a Milano

C’è qualcosa di più sotto naturalmente perché, al di là della bellezza della Leotta (chi non vorrebbe giocare a padel con lei) e della simpatia di Max Giusti, dietro il progetto Padel Palace si cela anche un nuovo format ristorativo per Alessandro Borghese, che gestirà un temporary bistrot all’interno della struttura.

Chi, dopo una faticosa partita di padel, non si fionderà ad assaggiare le sue prelibatezze? La Milano bene, la Milano dei vip, in fondo c’è ancora e Alessandro Borghese con la sua cucina, Diletta Leotta con la sua avvenenza e il padel, sport del momento, non potevano non far parte di tutto questo meraviglioso “giro”.