Come saranno le torte nuziali del 2023: ecco le 4 tendenze più in voga

Il tuo matrimonio è un momento solenne, è il giorno più importante della tua vita, ogni dettaglio va curato alla perfezione. E se te lo puoi permettere, se le finanze ti consentono di volare con la fantasia, seguila, accontentala, affidandoti fino in fondo ad esperti che non lasceranno nulla al caso. La torta, il momento finale, può e deve essere speciale.

Le tendenze delle torta nuziali del 2023 sono la prova che le coppie di quest’anno vogliono decisamente rompere gli schemi. Colori sgargianti, ritorni alla natura, gusti d’eccezione, ma anche forme pittoresche e grandi… grandi dimensioni.

Dai nuovi adattamenti colorati di torte di ispirazione vintage, fino a dettagli floreali inaspettati ed elementi strutturali unici, ecco cosa dicono gli esperti di torte nuziali sulle tendenze da non perdere.

Torte nuziali 2023: tutte le tendenze del nuovo anno, tra novità e ritorni al passato

1. Tornano le torte nuziali giganti, quelle con i famosi livelli separati. Ritorno al passato. Nel 2023, i progetti di torte nuziali non si concentreranno solo sul sapore della torta o sul colore della glassa, ma ci sarà anche una maggiore enfasi su altri tipi di dettagli decorativi (e inaspettati) che possono e devono essere inclusi.

Una tendenza che potrebbe rubarci il cuore è incorporare oggetti di scena per torte. Elementi particolari come cerchi, separatori acrilici trasparenti e persino supporti nascosti che danno l’illusione della levitazione potrebbero essere, secondo gli esperti del settore, un modo divertente per far risaltare la torta e diventare il centro dell’attenzione degli ospiti del tuo matrimonio.

L’utilizzo di un supporto per torta per così dire poco convenzionale, come la separazione dei livelli del design o l’aggiunta di altri oggetti 3D, conferiranno alla tua torta un aspetto architettonico contemporaneo che contrasta con le torte più convenzionali. Si torna a puntare a torte giganti, che guardano verso il cielo, che puntano dritto alle stelle…

2. Torte nuziali dalle forme particolarissime: giochiamo tra il design suggestivo cascate e spirali. Abbiamo visto e ammirato, in passato, torte nuziali decorate con fiori a cascata, ma questa tendenza della torta nuziale del 2023 porta il concetto a un livello completamente nuovo.

Torte nuziali 2023: il design sofisticato la fa da padrone

Le fioriture fresche tradizionali su una torta sono sempre adorabili, ma stiamo vedendo più progetti incentrati su intricati fiori e disegni di zucchero o cioccolato puro, si torna quindi, in parte, anche all’utilizzo di materie prime più naturali, più edibili, per venire incontro al gusto degli ospiti.

Non mancheranno design artistici di alto profilo, come fili di zucchero filato, turbinii strutturali ed elaborati accenti fatti a mano, come fiori di zucchero o farfalle, avvolgeranno le torte nuziali in un effetto simile a una cascata. Il risultato finale sembra stravagante e romantico.

I colori della torta richiamano lo stile del tuo abito

3. L’abito e la torta: binomio perfetto! Se le torte nuziali classiche si adattano meglio al tuo stile, a quello del tuo abito e dei tuoi capelli, c’è una tendenza da seguire anche per questo. Per le coppie che preferiscono qualcosa di più tradizionale, vedremo molte torte con dettagli che replicano i dettagli dell’abito da sposa, è davvero un bel modo per mettere insieme i temi della giornata, e in alcuni casi con prezzi non eccessivamente costosi.

4. Il vintage torna in voga, ecco le torte di ispirazione british. La torta Lambeth, ad esempio, che risale all’inizio del XX secolo, è un tipo di torta tradizionale britannica decorata con tubazioni elaborate, corde, rosette di glassa e altri svolazzi decorati. Le torte, solitamente in una tavolozza di colori pastello di rosa, viola, giallo, verde o blu, sono condite con ciliegie rosso vivo che completano il loro aspetto di ispirazione vintage. Progettate in classici livelli rotondi o a forma di cuore giocoso, le torte Lambeth sono affascinanti e decisamente carine, mentre i loro dettagli esagerati parlano al cuore.