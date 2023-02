Basilica di San Pietro, scoperto passaggio segreto: nessuno lo sapeva, ma è sotto gli occhi di tutti

La Basilica di San Pietro, culla del Cattolicesimo, simbolo di cultura e storia, non è solo arte, architettura, religiosità, non rappresenta solo uno dei perni assoluti della Romanità.

Bensì, essa nasconde anche segreti e misteri legati ad un mondo della Chiesa che, di certo, ce lo ha insegnato il passato, è stato spesso simbolo di potere occulto, di forza, anche di prevaricazione, di straordinari privilegi a cui pochi eletti hanno avuto accesso. Conosci fino in fondo tutti i punti della Basilica di San Pietro?

Oltre alle opere d’arte, alle statue, ai quadri d’autore, alle meraviglie della Cappella Sistina, alle tombe dei Papi, ci sono aspetti inediti che solo gli appassionati e gli esperti più curiosi sono in grado di rivelarci. I social, in tal senso, ci svelano spesso storie che sfuggono agli occhi della maggior parte della collettività.

Probabilmente sarai stato in visita decine di volte nella Basilica più bella del mondo, avrai ammirato le opere d’arte e passeggiato tra le stradine del Vaticano. Ma forse qualcosa ti è sfuggito, è di certo sfuggito a molti.

Quanti segreti e quanti misteri nella Basilica simbolo della Romanità

Era noto, in passato, che “le controversie” che hanno accompagnato le nostre epoche, spesso inducessero i Papi, ma anche i prelati con una certa posizione di prestigio, a dover ricorrere a passaggi segreti per scappare dal nemico di turno. Religiosità e armi, nonché giochi di potere, sono sempre stati collegati da un filo sottilissimo.

Qui però non si tratta di un contenuto alla Dan Brown, ma di una curiosità straordinaria che non abbiamo mai notato all’interno della Basilica e di cui ci porta a conoscenza un dettagliato video social, con tanto di musica di sottofondo.

Un passaggio segreto nella Basilica di San Pietro: rimarrai esterrefatto

L’autore del post cura tutto nei dettagli, e in “barba” al servizio di sicurezza, filma un passaggio del tutto inedito all’interno della Basilica vaticana. Dietro uno statua si celerebbero degli scalini che conducono a due corridoi: uno più largo e uno strettissimo. Salendo questi ultimi scalini e non facendosi notare, si arriva addirittura in cima alla Basilica e si può ammirare uno spettacolo unico nel suo genere.

Si vede piazza San Pietro in lontananza, uno scenario meraviglioso, spettacolare. Si può ammirare tutto dall’alto. Anche questo in fondo è un privilegio per pochi, e allora fortunato chi può goderselo. Non sappiamo bene, forse non lo sapremo mai, a cosa serviva questo passaggio in passato, di certo quello che abbiamo a disposizione è un patrimonio culturale unico, straordinario, e il fatto che sia condito da un pizzico di mistero non guasta mai. Chi di noi, dopo aver visto questo post, non avrà voglia, alla prossima visita alla Basilica di San Pietro, di scoprire questo e altri segreti?