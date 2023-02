Vuoi allargare la famiglia? Come rimanere incinta subito, senza trucchi: ecco la guida definitiva!

Diventare finalmente mamma, costruire una famiglia: ci pensi da tempo! Ecco alcuni consigli pratici per provare a rimanere incinta.

Lo avete programmato, finalmente siete decisi: volete avere il vostro primo bambino, volete diventare genitori. L’amore che ti unisce al tuo compagno non ti lascia alcun dubbio: è lui la persona giusta con cui costruire il sogno di una famiglia. Non vuoi perdere più tempo. Ecco una guida definitiva su come rimanere incinta subito, senza trucchi.

Se vuoi rimanere incinta più velocemente, è importante innanzitutto sapere quando dovresti fare sesso, con quale frequenza farlo e se ci sono fattori che possono aumentare o diminuire le tue possibilità di rimanere incinta ogni mese.

Rimanere incinta subito: tutto quello che c’è da sapere sulla frequenza dei tuoi rapporti

È molto probabile che tu concepisca poco prima o durante l’ovulazione, ma puoi rimanere incinta in qualsiasi momento durante il ciclo mestruale, anche se hai il ciclo. Questo è uno dei motivi per cui i metodi di controllo delle nascite come il cosiddetto “metodo del ritmo” non sono affidabili nel prevenire la gravidanza.

Fatti utili da sapere includono che mentre il sesso non protetto non porta alla gravidanza ogni volta, puoi anche rimanere incinta se fai sesso solo una volta, se il momento è quello giusto. In generale, la fertilità diminuisce con l’età e le adolescenti e le giovani donne hanno molte più probabilità di rimanere incinte con uno o pochi rapporti sessuali rispetto alle persone più anziane.

Se stai cercando di concepire, ci sono alcune cose da sapere che possono aiutarti a massimizzare le tue possibilità. La cosa più importante è che le tue probabilità di rimanere incinta aumentano notevolmente se fai sesso ogni giorno o a giorni alterni durante il tuo periodo più fertile, che dura circa una settimana e include diversi giorni prima e fino all’ovulazione. Se fai sesso abbastanza spesso e se non stai cercando urgentemente di rimanere incinta, potrebbe non essere necessario preoccuparsi dei tempi del sesso.

Ma conoscere il momento migliore per fare sesso può aiutarti se vuoi rimanere subito incinta. Hai una settimana al mese in cui è più probabile che il sesso porti alla gravidanza. Questa è considerata la tua finestra fertile e inizia circa cinque giorni prima dell’ovulazione. La migliore possibilità di rimanere incinta è in quei giorni appena prima dell’ovulazione.

Ovulazione: il calendario dei giorni più fertili

L’ovulazione di solito si verifica intorno ai giorni 12-14 di un ciclo di 28 giorni, ma varia da persona a persona in base alla durata del loro ciclo e può anche variare da ciclo a ciclo. Ad esempio, è possibile avere il periodo fertile già dall’8° e 9° giorno se si ha un ciclo più breve, o fino al 19° e 20° giorno con un ciclo più lungo.

L’uovo può essere fecondato solo per 12-24 ore dopo essere stato rilasciato dall’ovaio, ma con l’aiuto del muco cervicale, lo sperma può vivere fino a cinque giorni nel tratto riproduttivo femminile. Dal momento che può essere quasi impossibile individuare il momento esatto dell’ovulazione, fare sesso prima dell’ovulazione (anziché dopo) può aiutare ad aumentare le possibilità di concepimento avendo lo sperma pronto e aspettando l’ovulo.

La ricerca dice che il giorno migliore per i rapporti sessuali è il giorno in cui noti il ​​muco cervicale più fertile. Il muco cervicale fertile è una secrezione vaginale che ricorda l’albume d’uovo crudo. Questo tipo di scarico, che è chiaro, elastico e scivoloso, è sano e normale e compare tipicamente nei giorni precedenti l’ovulazione. Una volta che sai cosa cercare, è relativamente facile da rilevare.

Sentirsi rilassati e liberi dallo stress può aumentare le possibilità di rimanere incinta, ma, come con la maggior parte delle altre “regole”, non è necessariamente così. Hai mai notato che la tua libido è più forte in certi periodi del mese? Questa non è una coincidenza. Gli stessi ormoni che aumentano appena prima dell’ovulazione aumentano anche il tuo desiderio di sesso.

Puoi tenere traccia dell’ovulazione in base a un calendario e alcuni strumenti che analizzano cambiamenti fisiologici come la temperatura corporea, il muco cervicale o i livelli ormonali per tenere traccia dei segni dell’ovulazione. Ecco alcuni metodi che potresti prendere in considerazione.

I test predittivi dell’ovulazione funzionano in modo molto simile ai test di gravidanza, tranne per il fatto che ti dicono quando è probabile che tu stia per ovulare. Vengono usati come bastoncini o strisce reattive che reagiscono con l’urina. Per usarli, puoi urinare in una tazza e poi immergere la striscia reattiva nell’urina raccolta. Otterrai il risultato in base ai cambiamenti di colore o alla lettura digitale.

Esistono molte app online e per smartphone che tengono traccia dei cicli di ovulazione. Quelli più accurati richiedono di inserire la temperatura corporea basale o i cambiamenti del muco cervicale, ma anche una semplice app può aiutarti a individuare quelli che probabilmente saranno i tuoi giorni più fertili se le tue mestruazioni sono molto regolari. Devi inserire quando hai il ciclo in modo che l’app impari il tuo ciclo e ti dica quando è più probabile che tu stia ovulando.