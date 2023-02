Bambina viene spinta a terra da un fantasma: il video che sta terrorizzando il web

Un video sta scatenando ansia e terrore nel web. Una bambina di Baltimora viene spinta a terra da una strana entità: sembra davvero un fantasma.

Le storie del web, “fomentate” spesso dall’uso dei social, supportate da video che diventano virali in poco tempo, scatenano reazioni all’insegna delle forti emozioni nella collettività: figuriamoci quando le immagini in questione appaiono misteriose e lasciano presagire che ci sia dietro addirittura qualcosa di soprannaturale.

La rete rende possibile veicolare in modo straordinario ogni cosa che ci accade, tutto arriva agli altri con un impatto molto forte, cosa che in passato non poteva certo accadere. In particolare, tik tok, nel consentire la pubblicazione di video con meno restrizioni, diventa lo strumento di situazioni spesso misteriose, ai limiti del verosimile. Ed è così che una mamma di Baltimora, negli Usa, è arrivata addirittura al punto di decidere recuperare immagini di telecamere di sorveglianza, “ansiosa”, dopo quanto accaduto in un parcheggio, di raccontare ciò che era accaduto alla sua bambina.

Video di tik tok scatena terrore nel web: cosa succede a questa bambina?

Kelsee Miller, il nome della donna, era uscita con suo marito, e stavano tornando al loro furgone per fare rientro a casa. Erano appunto in un parcheggio. E’ in questo momento che la bimba della coppia, due anni appena, viene letteralmente scaraventata a terra. Il padre e la madre restano interdetti, sono convinti da subito che ci sia qualcosa di strano e cercano di recuperare le immagini delle telecamere.

Il video è a dir poco inquietante. Si evince in modo chiaro che la caduta della bambina non sia naturale: non ci sono ostacoli sul suo cammino, sembra come trascinata da una forza che la spinge a terra, quasi all’indietro. I genitori sono i primi a sorprendersi di quanto emerge dal video e decidono, per tanto, di renderlo pubblico attraverso tik tok. La rete si scatena nelle reazioni.

Esistono davvero i fantasmi? Il video fa venire i brividi

Il filmato arriva ad ottenere ben 17 milioni di visualizzazioni. La bambina è da sola, non ha nessuno vicino che possa intralciare il suo passo, papà e mamma sono distanti. Cosa è accaduto davvero in quei momenti alla piccola? E’ davvero possibile che si sia trattato di un fenomeno paranormale? Ecco il video in questione.

Potremmo essere di fronte, secondo il “popolo del web”, all’intervento di una entità soprannaturale. Un video che, a ben guardarlo, lascia davvero senza fiato. La bambina viene letteralmente scaraventata a terra con un movimento inspiegabile. Sembra spinta da qualcuno o qualcosa. Nella caduta riporta addirittura la frattura della tibia.

Non sono pochi coloro che, al giorno d’oggi, credono che tutto questo sia davvero possibile, ed è per questo che il video in pochissimo tempo fa il giro del mondo.