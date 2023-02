Beatrice Valli incinta e ancora più nuda sui social | Scatta il toto-nome per la femminuccia

Beatrice Valli è più bella che mai: giunta alla 32esima settimana di gravidanza, si prepara a dare alla luce la sua terza femminuccia.

La famiglia Valli è pronta ad rinfoltire il proprio team e potrebbe davvero nascere una squadra di calcetto di tutto rispetto, naturalmente mista. Le sorelle Valli hanno un rapporto speciale con la maternità, lo hanno sempre detto. Entrambe, ex protagoniste di Uomini e Donne, hanno vissuto un’infanzia difficile, essendo cresciute solo con la madre Silvana, e oggi, riversano, nel ruolo di essere mamme e donne coraggiose, tutta la loro voglia di felicità.

Hanno sempre cercato, probabilmente, come confessarono tempo fa a Silvia Toffanin, a Verissimo, un uomo che per loro fosse un punto di riferimento. Per questa ragione, in particolare Beatrice, bisognosa di amore e di protezione, rimase incinta giovanissima. Ludovica, classe 1997, appena una settimana fa, ha dato alla luce il suo secondogenito, regalando così un fratellino alla piccola Anastasia di 2 anni, per la gioia del compagno Gianmaria Di Gregorio, 39 anni, imprenditore nel settore turistico. Il piccolo sta bene e si chiama Otto Edoardo.

Beatrice Valli attende la sua terza principessa: il marito Marco non sta nella pelle

Adesso tocca alla dolce Beatrice, che qualche settimana fa, aveva simpaticamente sfidato la sorella Ludovica, postando entrambe sui social le immagini dei rispettivi bellissimi pancioni. Più sexy che mai, le avevamo viste con le rotondità in bella mostra, e con indosso, però, un paio di jeans.

La felicità di essere diventata zia per la seconda volta, a breve, farà il paio con una emozione unica, immensa, indescrivibile, quella di diventare ancora una volta mamma. Il marito Marco Gentili, conosciuto a Uomini e Donne nel 2014, non sta nella pelle. Dopo Bianca (2017) e Azzurra (2020), con loro, c’è anche il primo figlio di Beatrice, Alessandro, avuto quando lei aveva appena 16 anni dal calciatore Nicolas Bovi, è in arrivo come detto la terza femminuccia.

E mentre Marco, sposato nel maggio 2022, non sta nella pelle, Beatrice tiene impegnati i followers con l’enigma del nome. Celeste e Blu sembrano essere stati scartati come nomi, in quanto c’è già Azzurra. Ai fan piace molto Matilda. E mentre scatta il sondaggio, stratagemma comunicativo fondamentale per attirare l’attenzione, Beatrice si mostra nuda, in un sottile gioco di vedi e non vedi, che manda letteralmente in visibilio il pubblico di Instagram.

Modella, influencer, conduttrice televisiva, classe 1995, bolognese, Beatrice non ha mai nascosto il desiderio di tornare nel mondo dello spettacolo dalla porta principale, ma il mestiere di mamma, è evidente, la prende in questo momento più che mai a tempo pieno. La forma, però, nonostante le gravidanze, è davvero splendida. E con l’arrivo di una nuova principessa, la televisione dovrà ancora attendere.