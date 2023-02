Giro del mondo in crociera: 116 notti per il viaggio della vita

Una crociera da sogno, su una nave tutta italiana: 116 notti di navigazioni, in giro per ben 5 continenti come esploratori del tempo che fu. Siete pronti al viaggio della vostra vita?

Le compagnie di crociera di tutto il mondo si stanno scatenando nell’organizzazione di viaggi da sogno: ti consentono addirittura di prenotare con anni di anticipo e di pregustare un tour intorno al globo che cambierà per sempre la tua vita.

C’è addirittura chi, come la Royal Caribbean, è pronta a permetterti di visitare ben 7 continenti per 9 mesi in nave. Un percorso infinito, probabilmente complesso da organizzare con il proprio tempo a libero, a meno che tu non sia un pensionato con potenzialità economiche elevatissime e possa addirittura permetterti di stare lontano da casa così a lungo.

Sei pronto a partire dall’Italia per il viaggio dei tuoi sogni? 116 giorni in nave

Anche le grandi navi italiane sono pronte a salpare: Msc Crociere, da sempre sinonimo di qualità e anche lusso per turisti esigenti, ha già pianificato tutto. Partenza da Genova, addirittura il prossimo 5 gennaio 2025, con possibilità di imbarco il giorno prima da Civitavecchia. Msc non ha nulla da invidiare alle grandi compagnie internazionali ed è pronta a prenderti per mano, permettendoti addirittura di visitare ben 5 continenti, con tappe che potevi solo immaginare in una fiaba oppure in un film, come l’isola di Pasqua.

L’Italia, per gli appassionati di crociere, si conferma meta fissa, se non di partenza, comunque di passaggio. Genova, la stessa Civitavecchia, Bari, Trieste, rappresentano porti attrezzatissimi per permetterti di cominciare il tuo tour verso terre lontane. Grande novità dell’edizione 2025 del viaggio targato Msc, sarà la scoperta di Australia e Nuova Zelanda con 19 giorni di navigazione solo nel Nuovissimo Continente.

World Cruise 2025 di Msc Crociere: con 12mila euro visiti 5 continenti

50 destinazioni, 21 nazioni diverse, 30mila miglia nautiche: un viaggio incredibile tra cultura, storia, natura, che un vero appassionato non può farsi sfuggire. Si chiama World Cruise 2025 di Msc: certo, il costo non è per tutti, ma non siamo certo sui prezzi di altre crociere. Prezzo base circa 12mila euro. Dipende naturalmente dalla classe scelta e dagli extra: ma è naturale che chi sceglie un percorso del genere non ha certo l’angoscia di arrivare a fine mese. Un tour, non c’è dubbio, per pochi eletti, per pochi fortunati.

Salpati da Genova, sulle rotte degli esploratori, toccherai Francia, Spagna, Marocco, Capo Verde. Incredibile la parte dell’America Latina con dieci giorni tra Brasile, Argentina, Cile, fino a toccare le isole Falkland. Dall’Atlantico al Pacifico, per arrivare all’isola di Pasqua e poi ecco la parte dedicata ad Australia e Nuova Zelanda.

Viaggiare apre la mente, arricchisce culturalmente, ti consente scoperte di luoghi che non pensavi potessero esistere. Manca ancora tanto al 2025, ma perché non farci seriamente un pensierino?