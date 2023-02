Le lenzuola in asciugatrice si stropicciano tutte: se fai così risolvi il problema

Le lenzuola escono dalla tua asciugatrice sempre stropicciate: ci sono degli accorgimenti molto semplici che ti aiuteranno.

Circa il 58% delle famiglie dell’Unione Europea possiede oggi un’asciugatrice: lo riferiscono report attendibili legati al marketing dei grandi elettrodomestici e sono decisamente strumenti utili nei mesi più freddi, quando non possiamo asciugare i vestiti all’aperto, sul tradizionale stendibiancheria.

Non c’è niente di più fastidioso, per le mamme, che togliere le lenzuola dall’asciugatrice, per poi trovarle aggrovigliate e stropicciate in ogni angolo. Stirarle sarà davvero una impresa titanica. La maggior parte di noi estrae un carico di bucato appena pulito e strizzato, ovviamente ancora bagnato, dalla propria lavatrice, e lo passa direttamente nell’asciugatrice, senza pensarci su due volte.

Lenzuola nell’asciugatrice: probabilmente commetti errori già prima di metterla in funzione

E di certo questo è il primo grande errore che non bisognerebbe mai commettere, ovvero caricare eccessivamente l’asciugatrice e non andare a creare, invece, un peso equilibrato con prodotti che hanno la medesima consistenza, ovvero che sono composti da tessuti molto simili.

Il bucato lavato ma bagnato, seppur strizzato, oltre tutto, è molto pesante perché ancora intriso di acqua, e potrebbe già essere attorcigliato e aggrovigliato prima ancora che inizi il ciclo di asciugatura, visto che è reduce da una “energica” centrifuga. Non ti resta, allora che armarti di santa pazienza, e separare tutti i capi, disponendo con cautela, per prima cosa, le lenzuola, aprendole e inserendole nell’asciugatrice senza pieghe. A questo punto, il consiglio fondamentale, è quello di ragionare prima di agire.

Se caricassimo eccessivamente la macchina otterremmo risultati disastrosi: per questa ragione non puoi prendere di sana pianta il bucato lavato e passarlo, appallottolato, nell’asciugatrice. Se, oltre tutto possiedi una lavatrice con doppia funzione, ovvero che ti consente di asciugare dopo aver centrifugato, quindi devi fare tutto all’interno della medesima macchina, il passaggio obbligato sarà quello di tirare fuori i panni, separarli, e selezionarli per l’operazione di passaggio al calore.

Lenzuola nell’asciugatrice: parole d’ordine equilibrare il peso

L’asciugatrice non va, da un lato, né caricata eccessivamente, soprattutto con bucato bagnato e avvolto su se stesso con altri capi, sia non è immaginabile inserire le lenzuola da sole ad asciugare, a meno che non possediamo un programma specifico. Questo proprio perché non ci sarebbe un equilibrio di peso che consentirebbe loro di non stropicciarsi. Allora come fare per evitare questo pasticcio?

L’arcano è svelato: occorre, caricare l’asciugatrice solo per metà e soprattutto “supportare” il peso delle lenzuola con altri capi simili, magari magliette, pigiami, federe di cuscini. Starai pensando: cosa mi tocca mai fare per avere lenzuola non stropicciate? Non è difficile, deve solo guidarti il buon senso. Lo sappiamo, il mestiere di mamma non è affatto semplice, ma siamo certi te la caverai anche questa volta.