Mousse con i Pan di Stelle, una dolcezza da preparare in 5 minuti (Video)

Un dolce al cucchiaio che farà impazzire i tuoi bambini: protagonisti i Pan di Stelle, che diventano accompagnamento di una invitante mousse.

Ti viene voglia di realizzare un dolce per la famiglia, per vederli semplicemente sorridere: un dessert pieno zeppo di fantasia, e quella di certo non ti manca, per un fine pasto favoloso, per il compleanno dei tuoi bimbi, magari per una festa in casa da non dimenticare. In poco tempo prende vita una mousse da gustare al cucchiaio, servita in un bicchiere, un po’ come le coppette in vetro di una volta, quelle che dei nostri spensierati giorni di infanzia.

Ecco per te una ricetta furba, ideale per chi ha poco tempo, per far felici i più piccoli e naturalmente coccolare anche i più grandi di casa: ingredienti di qualità assoluta, pochi passaggi e può nascere un capolavoro, per sorprendere anche gli amici che bussano alla porta all’ultimo momento, quelli più esigenti.

Biscotti di qualità, quelli al cioccolato, quelli buoni, quelli delle colazioni più golose: ecco come recuperare i “mitici” Pan di Stelle, chi di noi non li conosce? Sono uno status symbol della spesa della famiglie italiane, i tuoi figli li adorano: con loro, come accompagnamento nella veste di parte croccante, realizziamo una mousse, di quelle che abbracciano la tradizione. La fai con le tue mani, al caffè, per un dessert che ricorda vagamente il tiramisù.

Mousse con Pan di Stelle al caffè: un dolce al cucchiaio per stupire la famiglia

Come tutti i dolci al cucchiaio, i tuoi ospiti non esiteranno ad affondare la loro voglia di golosità nelle coppette stile semifreddo che preparerai per loro. Una sac à poche, tanto amore, materie prime di valore assoluto come la panna fresca di latte, lo yogurt, la colla di pesce per stabilizzare: basta davvero poco per creare una “dolce fine” per le cene delle serate d’estate, da consumare magari in terrazza, accanto a un bicchierino di rum di quelli buoni. Così anche “i grandi” possono avere i loro momenti di svago, e che svago!

Ed eccola, allora, passo passo, la ricetta della mousse al caffè con biscotti Pan di Stelle: con la tua passione per la preparazione dei dolci sarà un gioco da ragazzi prepararla per te e stupire tutti. Puoi anche conservarla in frigo qualche giorno, addirittura puoi anche congelare le coppette monoporzione. I tuoi bambini non ne avranno mai abbastanza.

Tempo di preparazione: 20 min.

Tempo di riposo: 2 ore in frigo

Tempo complessivo: 2 ore 20.

Ingredienti:

Per la mousse

200ml di panna liquida fresca

60gr di zucchero a velo

20gr di acqua

40gr di zucchero semolato

1 cucchiaino di caffè solubile

4gr di colla di pesce

125gr di yogurt al caffè

Per la farcitura

16 biscotti Pan di Stelle

1 tazza scarsa di latte

1 tazzina di caffè

q.b. cacao amaro in polvere

Preparazione.

Iniziare con la preparazione della mousse montando in planetaria, o in una ciotola con le fruste elettriche, la panna con lo zucchero a velo, fino ad ottenere una panna ben montata. Conservarla momentaneamente in frigo. Mettere a bagno la colla di pesce in acqua molto fredda per almeno 5 minuti. In un piccolo pentolino versare l’acqua, il caffè solubile, lo zucchero semolato e portare a bollore fino a che lo zucchero e il caffè solubile si sciolgano completamente. Aggiungere al composto caldo la colla di pesce, ben strizzata, e mescolare fino a che si sciolga. Versare il composto di caffè e gelatina in una ciotola e aspettare che si intiepidisca. Aggiungere lo yogurt e mescolare fino a rendere il tutto omogeneo. Unire il composto di caffè, gelatina e yogurt alla panna precedentemente montata e mescolare delicatamente con una spatola, dall’alto verso il basso. Aggiungere nella scodella di latte la tazzina di caffè in modo da ottenere una bagna al gusto cappuccino. Inumidire il biscotto Pan di Stelle nella bagna al cappuccino, posizionarne uno su ogni fondo dei bicchierini e con l’aiuto della sac à poche disporre su di esso un piccolo strato di mousse alto circa 2 cm. Inumidire nuovamente i biscotti Pan di Stelle nella bagna al cappuccino e disporne uno per ogni bicchiere sul primo strato di mousse. Ultimare con uno strato di mousse sopra il secondo biscotto, arrivando quasi al bordo del bicchierino. Sbattere leggermente i bicchierini per far si che la mousse si livelli bene e la superficie resti piana. Mettere i dolci in frigorifero per almeno 2-3 ore fino a che la mousse si addensi bene. Nel frattempo preparare dei cartamodelli, ritagliando delle piccole stelline in cartoncino con una linguetta in superficie (per sollevarle). Dopo il riposo in frigo dei dolci adagiare le stelline in carta sulla superficie della mousse, spolverare con cacao e con delicatezza togliere la stellina in carta prelevandola dalla linguetta. In alternativa allo stencil a stella è possibile spolverare tutta la superficie della mousse di cacao e decorarla con le stelline di zucchero bianche (come quelle che si trovano nel pack della torta Pan di Stelle). Ed eccolo il video passo passo della ricetta, fonte youtube.

La mousse al caffè è un must della pasticceria italiana. Qui ad arricchirla ci sono i biscotti di tutti i giorni, che bella idea per riutilizzarli e valorizzarli. Puoi anche modificare gli aromi della mousse, scegliendo magari frutti di bosco o adagiando, tra la crema e i biscotti, pere a pezzetti spadellate alla vaniglia.