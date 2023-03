Cose da non fare in casa: gli errori che la rendono più sporca

La fretta e il poco tempo a disposizione potrebbero condizionarti: ecco gli errori da evitare per non rendere la tua casa più sporca.

Sappiamo quanto ci tieni alla pulizia della tua casa e non è solo una questione di far bella figura con gli ospiti, sia programmati che improvvisati. Il tuo primo pensiero, da “mamma sempre in prima linea” è quello di tenere tutto igienizzato e in ordine, per tutelare al massimo la salute dei più piccoli. Tuttavia ci sono errori grossolani che potresti commettere, sicuramente non per incapacità e incuria, ne siamo certi, ma per il poco tempo a disposizione.

Non abbiamo dubbi che ami ambienti ordinati e non sei certo una fan della polvere accumulata sotto il letto per nasconderla in fretta e furia, tuttavia siamo anche consapevoli che magari, con due figli e un marito poco incline al darti una mano, e se oltre tutto sei anche una mamma che lavora fuori casa, è davvero difficile tenere tutto in ordine e super pulito.

Pulizie della casa: gli errori da evitare assolutamente per non peggiorare la situazione

Ecco, comunque, alcuni consigli utili, soprattutto in merito a quegli errori appunto dettati dalla fretta. Presta la massima attenzione a queste informazioni, anche perché in certi casi rischi concretamente di “peggiorare la situazione”. E non solo ti sarai stancata inutilmente, ma la tua casa potrebbe subirne le conseguenze e lo sporco addirittura raddoppiare. Per tanto dovresti porre la massima attenzione su questi accorgimenti. Ecco gli errori da evitare.

Usare il medesimo straccio in più ambienti diversi. Nonostante tu abbia spruzzato una soluzione detergente, quando usi lo stesso straccio in più punti della casa, lo sporco della pulizia precedente si attacca letteralmente al panno, che finirà per diventare veicolo di diffusione di batteri su qualsiasi superficie tocchi successivamente. Ciò significa che i germi del bagno vengono diffusi sui banconi della cucina, sul tavolino del soggiorno e in qualsiasi altro luogo in cui viene utilizzato quel panno ormai irrimediabilmente “contaminato”. Usare il tradizionale piumino per la polvere. Non importa quanto la pubblicità ingannevole di questi spolverini affermi che le piume “intrappolano e bloccano la polvere”, perché in realtà non lo fanno. Gli spolverini di piume sono noti per spargere polvere su una superficie o spingerla via per farla cadere a terra, piuttosto che rimuoverla. Evitali assolutamente! Non cambiare regolarmente il filtro dell’aspirapolvere. Quando un filtro dell’aspirapolvere non viene cambiato o pulito da un po’ di tempo, l’aspirapolvere, di fatto, non è in grado di raccogliere tutta la sporcizia e la polvere che dovrebbe, a causa della minore aspirazione. Gettare nella lavastivoglie qualsiasi utensile. Gli utensili da cucina più piccoli come uno spremiaglio, uno zester o una grattugia per formaggio hanno piccoli angoli e fessure che una lavastoviglie non è sempre in grado di igienizzare. Quando i residui di cibo rimangono incastrati all’interno di questi strumenti, possono ammuffire e contaminare il successivo lavaggio. Rimettere subito lo scopino del water nel suo supporto. Quando uno scopino viene riposto nel suo supporto subito dopo l’uso, senza essere igienizzato, l’umidità e i germi della toilette rimangono intrappolati nel contenitore e nello scopino, dove si riproducono e si moltiplicano. Questi germi vengono quindi strofinati nuovamente nella tua toilette la prossima volta che viene utilizzato lo spazzolino.

Ecco un video riassuntivo con gli errori da evitare, fonte instagram @corriere.

Non colpevolizzarti se non riesci a fare tutto, sappiamo che il tempo è quello che è, e che il magro budget familiare non ti consente di assumere una collaboratrice domestica. Comincia dalle piccole cose e con calma vedrai che tutto andrà meglio.