Gel per ecografie, preoccupante scoperta degli scienziati: effetti collaterali sulle mamme

Gel per ecografie: la scoperta degli scienziati è davvero preoccupante. Uno studio rivela seri effetti collaterali sulle future mamme.

Il gel per ultrasuoni, secondo un dettagliato studio, sarebbe stato associato a gravi focolai di infezione in vari contesti sanitari in tutto il mondo: è stato evidenziato il rischio di contaminazione in particolare per quanto riguarda il gel per ultrasuoni non sterile. Tali focolai fanno riferimento al rischio concreto di seri effetti collaterali in particolare per le donne in stato di gravidanza sottoposte a ecografie.

Il gel per ultrasuoni standard, spesso usato negli ospedali, è altamente rischioso, in quanto non viene prodotto come prodotto sterile, sebbene siano disponibili versioni sterili che spesso non vengono usati nel mondo sanitario. Gli esami che utilizzano gli ultrasuoni vengono condotti di routine in vari contesti e situazioni cliniche.

Nel 2017, la signora Emalee Morem era incinta di 40 settimane ed era in attesa del suo primo figlio. Su sollecitazione dei suoi medici, ha fatto un’ecografia extra, solo per assicurarsi che il bambino stesse bene. Dopo la scansione, Morem e suo marito sono usciti a pranzo. Ma seduta al sole nel patio di un ristorante di Minneapolis, Morem ha iniziato ad avvertire un malore.

Gel ecografie non sterili: uno studio rivela pericolosi effetti collaterali per le donne incinte

“La mia pancia era molto calda mentre stavamo mangiando, racconta Morem, e quando sono tornata a casa, ho guardato la mia pancia e ho visto una orribile eruzione cutanea rossa e irregolare. Non avvertivo dolore, ma ovviamente tutto questo non era normale. E sono sicura che provenisse dal gel per ultrasuoni. Dopo l’ecografia mi hanno semplicemente asciugato la pancia con un tovagliolo di carta asciutto, quindi la mia pancia non è stata pulita affatto, potevo ancora sentire l’odore del gel sulla mia pelle e l’eruzione cutanea era esattamente dove era stato applicato il gel”.

Il gel che ha causato un’eruzione topica sull’addome di Morem, così come sulla pelle di migliaia di donne in tutto il mondo, secondo lo studio, potrebbe aprire la strada a problemi di salute di ben altro genere, lo abbiamo detto, in particolare per le donne incinte. Gli interferenti endocrini sono sostanze chimiche che alterano i nostri normali livelli ormonali. Gli ftalati e alcuni fenoli, compresi i parabeni e il triclosan, sono considerati sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino.

Poiché la gravidanza, come la pubertà e la menopausa, è un periodo di enormi cambiamenti ormonali, è particolarmente importante evitare gli interferenti ormonali. In effetti, gli studi hanno dimostrato che i cambiamenti innaturali nei livelli ormonali possono contribuire a molti effetti negativi sulla salute, specialmente quando si tratta di riproduzione e sviluppo fetale.

In poche parole la ricerca suggerisce che alcuni dei gel utilizzati per condurre le ecografie prenatali potrebbero causare serie interruzioni ormonali. Questi gel, che spesso vengono spalmati sull’addome di una donna, contengono una varietà di fragranze e coloranti, oltre a una sostanza chimica chiamata propilparaben, che è un fenolo, un composto chimico estratto dal catrame di carbone. I gel per ultrasuoni possono contenere anche ftalati, utilizzati per legare la fragranza e il colore. Uno studio, non c’è dubbio, davvero allarmante per salute di tante future mamme.