Elisabetta Gregoraci, il video mentre cucina la cotoletta scatena i commenti: “Ma che combini?”

Elisabetta Gregoraci nella veste di cuoca scatena le reazioni del popolo del web: eccola intenta a preparare una cotoletta. I social si infiammano.

43 anni, portati divinamente, avvenente e bellissima come non mai: lei è Elisabetta Gregoraci. Della sua vita privata sappiamo ben poco da quando, nel 2017, ha interrotto la sua lunga e discussa relazione con il magnate di casa nostra, Flavio Briatore.

Oggi, la sexy Elisabetta, calabrese purosangue, è una donna ma soprattutto una mamma sempre super impegnata. La vediamo molto meno in televisione rispetto agli anni d’oro delle prime edizioni di Made in Sud su Rai2 e al periodo del “Grande Fratello Vip”.

Si parla spesso, invece, di lei, nel web e sui social. La Gregoraci su Instagram è sempre molto attiva, dove la bellezza e il fisico mozzafiato, nonché l’eleganza degli abiti, il sorriso ammaliante, fanno sempre impazzire i followers. Del resto, appare chiaro che i quasi due milioni di fan non sono certo una casualità.

Le doti di conduttrice le ha dimostrate ampiamente, quelle di cuoca, probabilmente, sono ancora tutte da plasmare. La pensa così il popolo del web, che la vede intenta, in questo video, a preparare una cotoletta alla milanese. Da un lato sempre bellissima seppur in abiti molto semplici, la Gregoraci non sembra invece molto a suo agio tra i fornelli.

Dalla padella emerge, chiaramente, una fettina di carne che non sembra panata alla perfezione, tanto è vero che parte della panure è finita nell’olio bollente. A proposito dell’olio, poi, sembra chiaro che ce ne sia davvero troppo nella padella e che nemmeno la temperatura sia perfetta.

Elisabetta Gregoraci e il video della cotoletta che scatena le critiche del web

I followers non le risparmiano critiche anche pesanti: qualcuno le consiglia di lasciar perdere con la cucina, ma lo fa con ironia seppur pungente, qualcun altro, invece, ci va giù pesante, immedesimandosi in chi dovrà mangiare la cotoletta in questione.

Diciamoci la verità, Elisabetta sembra molto più attenta alla telecamera che alla cottura della cotoletta, che affonda letteralmente nell’olio, con gran parte della panatura che “è andata a farsi benedire”.

I followers le fanno arrivare anche attacchi diretti anche sull’abito, qualcuno asserisce che ha il medesimo colore della carne che Eli sta cucinando. La Gregoraci, però, non replica a nessuna critica, come è giusto che sia. E in fondo nel video si diverte molto: probabilmente è consapevole che le doti che Madre Natura le ha regalato sono tantissime, ma tra queste non c’è certo quella della cuoca.

Ecco il video in questione, fonte instagram @eligreg.nelcuore, dove Eli è intenta a friggere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 💟IL BENE VINCE SUL MALE💟 (@eligreg.nelcuore)

Ma chi di noi maschietti, ammettiamolo, non si sottoporrebbe al sacrificio di mangiare quella cotoletta inzuppata nell’olio pur di passare qualche ora con lei? La risposta appare meravigliosamente scontata.