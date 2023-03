Qual è il tuo risotto preferito? La scelta indicherà la tua personalità

Hai una tipologia di risotto preferito? La tua scelta, in questo test, ci dirà qualcosa in più sulla tua personalità.

Sei amante dei risotti? Scommettiamo di sì, soprattutto perché sei davanti al piatto emblema della cucina italiana. La cultura culinaria di “Marchesiana Memoria” ci ha trasmesso una tecnica incredibile, straordinaria.

Gli altri, dalla Francia alla Spagna, fino all’Oriente, saltano il riso dopo averlo bollito, magari lo friggono e o arrostiscono, solo nel nostro Paese il risotto viene tostato a crudo e incontra la magia del brodo, del vino, del soffritto di cipolla, del burro e del parmigiano. Il risotto rappresenta una delle ricette che ci rende unici al mondo.

Il risotto è soprattutto una straordinaria tavolozza bianca su cui dipingere i mille colori del cibo e delle stagioni. Non esiste un periodo dell’anno non idoneo e indovinato a realizzare un buon risotto: in piena estate alla parmigiana con pomodoro, mozzarella melanzane, in autunno magari con i fichi bianchi più buoni e un formaggio stagionato.

In questo test potrai scegliere il tuo risotto preferito. Pensaci con calma poi decidi quale tipologia di piatto è più vicina alle tue “corde”. Il risultato sarà sorprendente: ogni scelta ti offrirà una serie di informazioni dettagliate sulla tua personalità di cui probabilmente non eri affatto a conoscenza.

Scegli il tuo risotto preferito e scopri i segreti della tua personalità

In fondo i test del web servono a questo: oltre ad essere un passatempo, nascono anche da una logica profonda e chi li idea si basa su quello che potrebbe essere il nostro approccio psicologico legato al percorso per il quale stiamo optando. Il risultato ti rivelerà anche l’affinità tra la tua personalità e il tuo modo di mangiare e scegliere il cibo.

Risotto 1 – Ai funghi porcini. Sei hai scelto il risotto ai funghi, sei una persona molto creativa, intraprendente e caparbia, sai vivere al meglio anche rapporti interpersonali non facendoti prendere troppo la mano e valutando ogni tuo rapporto con estrema riflessione. Sei al contempo una persona molto rigorosa, anche se ricca di impegni, riesci a trovare soluzioni proprio per tutto!

Risotto 2 – Allo zafferano. Sei una persona esigente, ami viaggiare, non ti accontenti delle apparenze. Il tuo sogno è quello di girare il mondo e hai l’anima dell’artista. Sei solare come i colori che ami indossare, come le cromaticità dei piatti che prediligi. Sei anche un buongustaio e ami il cibo inteso come convivialità.

Risotto 3 – Alla parmigiana. Non hai un carattere facile, sei introverso, ma il buon cuore non ti manca di certo. Dietro quella scorza dura, quella corazza, sei una persona che ha solo bisogno di amore. A tavola amici i cibi semplici, sostanziosi, ma non disdegni la qualità e certamente non ti fermi alle apparenze di prodotti scadenti.