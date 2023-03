Tappi di plastica e rotoli di cartone, non buttarli: i trucchi per creare capolavori con i vostri bimbi

Tappi di plastica e rotoli di cartone: ecco i trucchi per educare i bambini all’arte del riciclo, trasformandoli in incredibili giochi.

Educare i bambini a ridurre drasticamente l’inquinamento, evitando l’accumulo di rifiuti, in termini di plastica e cartone. Trasmettere ai più piccoli un forte e solido senso civico è indispensabile più che mai in un periodo di grande affanno economico per le famiglie, dove si fa tanto parlare di sostenibilità, ma spesso le persone amano le “grandi parole”, i discorsi a sensazione, senza però fare la loro parte per attivarsi concretamente per quei progetti di recupero che non è detto debbano solo riguardare bucce di verdure e pane avanzato.

Ecco allora che si torna ai giochi “del tempo che fu”, a quando sulla spiaggia passavamo il tempo con il bicchierino di plastica del gelato, quello appena mangiato, a inventarci piccoli castelli di sabbia, oppure quando si costruivano oggetti incredibili con i ritagli del legno e del cartone che nonno e papà plasmavano per noi.

Giochi educativi e semplici per i più piccoli: ecco come recuperare tappi di plastica e rotolini di carta

Si avvicina l’estate, la scuola è agli sgoccioli: ed ecco che sia le maestre che le mamme si possono cimentare in creativi percorsi di riutilizzo, per i più piccoli, di oggetti che finirebbero nella spazzatura, adoperando avanzi impensabili come i rotolini della carta igienica esaurita, oppure i tappi di plastica. Scopriamo, insieme, come allontanare i più piccoli da videogiochi e farli divertire in modo decisamente diverso, permettendo loro di dimenticare per un po’ anche il cellulare.

I giochi e “le attività di riciclaggio” per i bambini possono aiutarli a conoscere i pericoli dell’inquinamento e i modi per ridurlo. Sapevi che una bottiglia di plastica che butti via oggi rimarrà in una discarica per migliaia di anni o andrà alla deriva nell’oceano? È vero, per quanto triste e drammatico possa sembrare. Tra mille anni non abbiamo idea di come saranno la terra o le persone, ma le bottiglie di plastica esisteranno ancora. Quindi c’è una via d’uscita? Il riciclaggio, d’altra parte, può fornire una risposta.

Per salvaguardare le risorse naturali della terra, preservare l’ecosistema e ridurre al minimo i rifiuti, dobbiamo tutti riciclare. Prendere qualcosa di vecchio e trasformarlo in qualcosa di utile è educativo e divertente. Ecco alcuni giochi con i tappi di plastica e con i rotolini di cartone:

1. Rotolini di carta diventano un labirinto. Basta tagliare alcuni rotoli, incollarli o fissarli con nastro adesivo in una scatola e guardare come il tuo bambino si troverà davanti un vero e proprio labirinto!

2. Contenitori da pallina rimbalzante. Posiziona i rotoli di carta igienica al centro del tavolo e inizia la battaglia. Chi sarà capace di centrare i fori con la pallina? Mi raccomando fatelo dalla dovuta distanza.

3. Costruzioni altissime di tappi e bastoncini, guai a farle cadere. Usa tappi di bottiglia di plastica insieme a bastoncini artigianali, magari quelli riciclati del gelato, per costruzioni divertenti. Ciò richiede una mano ferma e un po’ di pazienza ed è un’ottima attività motoria.

4. Rotolini che diventano fiori. Divertiti con fogli di carta colorati e combinali con tappi di plastica: potrebbero nascere fiori incredibili!

I tappi di bottiglia in plastica sono perfettamente dimensionati per le mani piccole dei bambini e possono essere utilizzati davvero per tante cose.